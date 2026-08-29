Ethiopie: Le président Taye rencontre le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Thaïlande

Addis Ababa — Le président Taye Atske Selassie a reçu aujourd'hui au Palais national le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Thaïlande, Sihasak Phuangketkeow.

Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale entre l'Éthiopie et la Thaïlande dans tous les domaines socio-économiques.

Ils se sont attachés à renforcer la coopération dans un large éventail de domaines d'intérêt commun, en mettant l'accent sur des initiatives concrètes susceptibles de profiter aux citoyens des deux pays et d'approfondir les liens socio-économiques.

Ils ont également exploré les possibilités de faire progresser une collaboration qui soutienne les priorités de développement, encourage les échanges mutuels et favorise le renforcement des liens entre les peuples, tout en examinant les moyens de collaborer plus efficacement sur les questions d'intérêt commun.

Les deux parties ont en outre réaffirmé leur engagement à renforcer leur partenariat et leur coordination aux niveaux régional et international, ainsi qu'à définir des mesures concrètes susceptibles d'accroître les avantages mutuels au fil du temps.