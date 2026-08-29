Afrique: Des pays africains signent un protocole d'accord visant à renforcer la sécurité sanitaire transfrontalière

Addis Ababa — Les pays africains ont signé un protocole d'accord visant à renforcer la coopération transfrontalière en matière de prévention des maladies, de partage d'informations sanitaires et de fourniture conjointe de matériel médical, marquant ainsi une avancée majeure vers l'amélioration de la préparation aux épidémies en Afrique.

L'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, l'Angola et la Tanzanie figurent parmi les treize pays signataires de cet accord, annoncé lors de la 76e session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique (RC76).

Mesay Hailu, directeur général de l'Institut éthiopien de santé publique (EPHI), et Tseganeh Amsalu, spécialiste principale en santé à la Banque mondiale, ont souligné les progrès réalisés par l'Éthiopie dans le renforcement du système de sécurité sanitaire et de la préparation régionale face aux épidémies.

Grâce aux réformes menées par l'Éthiopie en matière de sécurité sanitaire, l'EPHI est désormais le point focal national chargé de la mise en oeuvre du Règlement sanitaire international (RSI), dont les fonctions clés sont réparties entre les systèmes nationaux, infranationaux et internationaux de gestion des urgences de santé publique.

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« À la suite de notre premier Plan d'action national pour la sécurité sanitaire, une évaluation externe conjointe a mis en évidence une augmentation de la capacité globale à 61 % en 2023 », a-t-il souligné.

Il a ajouté que, dans le cadre du deuxième Plan d'action national pour la sécurité sanitaire, couvrant la période de 2024 à 2028, les performances dans tous les domaines de capacité font l'objet d'un suivi systématique.

M. Mesay a également souligné les efforts déployés par l'Éthiopie pour aligner son cadre de sécurité sanitaire sur les amendements de 2024 au Règlement sanitaire international (RSI), notamment par le biais d'un engagement à « revoir et réajuster les législations locales ».

Il s'est en outre félicité des références aux documents finaux de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Union interparlementaire, qui servent de repères pour mesurer les progrès réalisés dans le renforcement des capacités de sécurité sanitaire au niveau infranational.

Bien que l'objectif ultime soit de veiller à ce qu'aucune épidémie ne passe inaperçue, M. Mesay a déclaré que l'Éthiopie avait déjà étendu ses structures de gestion des urgences de santé publique au niveau des districts et fixé des objectifs pour renforcer la préparation au niveau infranational.

Abordant la question du financement et de la coopération régionale, Tseganeh a expliqué que le protocole d'accord conclu entre l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, l'Angola et la Tanzanie visait à institutionnaliser la coopération avant même l'apparition d'épidémies.

« Ce protocole d'accord est avant tout un accord signé pour renforcer la coopération ou la collaboration transfrontalière entre ces pays », a déclaré Tseganeh.

Il a expliqué que cet accord porte principalement sur l'échange d'informations sanitaires essentielles et vise à faciliter le partage de fournitures médicales et d'autres produits de base entre les pays participants.

M. Tseganeh a qualifié cet accord de « jalon majeur et crucial », soulignant qu'il démontre l'importance d'établir une coopération de manière proactive plutôt que d'attendre que des épidémies se déclarent.

En ce qui concerne l'Éthiopie, il a indiqué que la Banque mondiale s'était engagée à apporter un soutien de haut niveau pour renforcer les capacités de prévention des maladies, développer les infrastructures sanitaires et améliorer les ressources humaines.

« Le fait que l'Éthiopie soit signataire de ce protocole d'accord signifie qu'elle jouera un rôle majeur », a déclaré M. Tseganeh, qualifiant cet accord d'« investissement significatif en matière de prévention des maladies et, au-delà, de renforcement des capacités d'autres pays ».

Il a réaffirmé le soutien continu de la Banque mondiale à l'Éthiopie et aux pays voisins dans leurs efforts visant à protéger les populations et les économies contre l'impact des épidémies.

M. Tseganeh a déclaré que la mise en oeuvre des mesures décrites dans l'accord bénéficierait du soutien de la Banque mondiale et d'autres partenaires.

« Il s'agit d'une étape cruciale dans la préparation et la réponse aux épidémies sur le continent », a-t-il déclaré.

La signature de ce protocole d'accord intervient alors que les ministres africains de la Santé discutent d'un programme sanitaire continental plus large, intitulé « Une nouvelle ère pour la santé en Afrique : une action commune pour la Vision 2035 », qui vise à accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle et à renforcer la sécurité sanitaire sur l'ensemble du continent.