Ethiopie: Le pays et la Thaïlande s'engagent à renforcer leurs relations commerciales, d'investissement et diplomatiques

Addis Ababa — L'Éthiopie et la Thaïlande ont convenu de renforcer leurs relations bilatérales de longue date en développant leurs échanges commerciaux, leurs investissements et leur coopération au développement, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos.

Les deux pays ont signé aujourd'hui un protocole d'accord visant à mettre en place une plateforme de consultations politiques régulières, dans le but d'approfondir encore davantage les relations politiques et diplomatiques entre les deux parties.

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe organisée à l'issue de la signature, le ministre Gedion a déclaré que l'Éthiopie et la Thaïlande entretenaient depuis longtemps des relations amicales, fondées sur des traditions et des valeurs communes.

Il a indiqué que les discussions avaient porté sur les moyens de transformer les solides relations diplomatiques et politiques entre les deux pays en une coopération économique, commerciale et d'investissement solide.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous avons exploré les moyens de transformer nos très bonnes relations diplomatiques et politiques en relations économiques, commerciales et d'investissement solides », a déclaré M. Gedion.

Le ministre a également fait part de l'espoir de l'Éthiopie de voir la Thaïlande établir une mission diplomatique permanente à Addis-Abeba, précisant que le pays espérait accueillir prochainement un ambassadeur thaïlandais résident.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Thaïlande, Sihasak Phuangketkeow, a déclaré que sa visite constituait une occasion de renforcer l'amitié et la coopération entre la Thaïlande et l'Éthiopie, ainsi que de relancer officiellement l'Initiative Thaïlande-Afrique.

Il a expliqué qu'Addis-Abeba avait été choisie pour accueillir la relance de cette initiative en raison de son rôle de siège de l'Union africaine.

M. Sihasak a déclaré que le protocole d'accord récemment signé, portant sur des consultations politiques régulières, constituerait un mécanisme important permettant aux deux pays de discuter de l'actualité politique et de faire progresser leur coopération dans divers domaines.

Il a en outre souligné que la coopération au développement constituait une dimension importante de ce partenariat, la décrivant comme s'inscrivant dans l'esprit de la coopération Sud-Sud.

Le vice-Premier ministre thaïlandais a déclaré que la Thaïlande était prête à partager son expérience et son expertise avec l'Éthiopie, notamment dans les domaines de l'agriculture et de la valorisation des produits.

« L'Éthiopie dispose de nombreux produits agricoles d'excellente qualité pour lesquels nous pouvons aider à créer davantage de valeur », a-t-il déclaré, ajoutant que la Thaïlande pourrait soutenir les efforts visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à accroître la production afin que les produits éthiopiens puissent accéder aux marchés mondiaux avec le soutien d'entreprises thaïlandaises.

M. Sihasak a également souligné le potentiel d'un partenariat économique plus solide, notant que de nombreuses entreprises thaïlandaises voient d'importantes opportunités commerciales en Éthiopie.

Il a précisé que 13 entreprises thaïlandaises accompagnaient sa délégation et souhaitaient identifier des opportunités commerciales dans le pays.

Un forum d'affaires réunissant des représentants des secteurs privés thaïlandais et éthiopien doit se tenir demain ; il l'a qualifié de première étape importante vers le renforcement de la coopération entre entreprises.

Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères a également confirmé que la Thaïlande avait décidé d'ouvrir une ambassade en Éthiopie avec un ambassadeur résident, exprimant l'espoir que ce processus soit mené à bien dans les meilleurs délais.

Il a par ailleurs invité le ministre Gedion à se rendre à Bangkok l'année prochaine pour la session inaugurale des consultations politiques régulières entre l'Éthiopie et la Thaïlande.