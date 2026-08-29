Congo-Kinshasa: La coalition C64 rejette le dialogue proposé par Félix Tshisekedi

La réaction de l'opposition politique au dialogue national inclusif initié par le Président Felix Tshisekedi n'a pas tardé. « La coalition article 64 oppose un non catégorique et rejette avec force les prétendues consultations populaires initiées par Félix Tshisekedi en lieu et place du dialogue national inclusif », a affirmé Martin Fayulu, ce vendredi 28 août 2026 à Kinshasa, lisant la déclaration commune.

« Le peuple congolais n'est pas dupe. Ces énièmes consultations de Félix Tshisekedi ne répondent ni à l'urgence de la guerre, ni à l'insécurité, ni aux crises sanitaires, ni à la détresse sociale des Congolais », estiment ces opposants.

Ils voient plutôt derrière cette initiative de Félix Tshisekedi « la poursuite de ses manoeuvres en vue de changement de la constitution et ouvrir la voie à un troisième mandat de Félix Tshisekedi ainsi qu'à la balkanisation de notre pays. La C-64 dit non ».

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Ils accusent le président en fonction de vouloir consolider la balkanisation du pays pour son maintien au pouvoir au-delà de « la fin de son mandat fixé dans 754 jours qui met en péril la constitution, la stabilité, l'intégrité territoriale et l'avenir de la République démocratique du Congo. Le Congo n'appartient pas à M. Félix Tshisekedi. La République ne sera pas sacrifiée pour un troisième mandat après 2028 ».