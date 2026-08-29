Congo-Kinshasa: La coalition C64 rejette le dialogue proposé par Félix Tshisekedi

28 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La réaction de l'opposition politique au dialogue national inclusif initié par le Président Felix Tshisekedi n'a pas tardé. « La coalition article 64 oppose un non catégorique et rejette avec force les prétendues consultations populaires initiées par Félix Tshisekedi en lieu et place du dialogue national inclusif », a affirmé Martin Fayulu, ce vendredi 28 août 2026 à Kinshasa, lisant la déclaration commune.

« Le peuple congolais n'est pas dupe. Ces énièmes consultations de Félix Tshisekedi ne répondent ni à l'urgence de la guerre, ni à l'insécurité, ni aux crises sanitaires, ni à la détresse sociale des Congolais », estiment ces opposants.

Ils voient plutôt derrière cette initiative de Félix Tshisekedi « la poursuite de ses manoeuvres en vue de changement de la constitution et ouvrir la voie à un troisième mandat de Félix Tshisekedi ainsi qu'à la balkanisation de notre pays. La C-64 dit non ».

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Ils accusent le président en fonction de vouloir consolider la balkanisation du pays pour son maintien au pouvoir au-delà de « la fin de son mandat fixé dans 754 jours qui met en péril la constitution, la stabilité, l'intégrité territoriale et l'avenir de la République démocratique du Congo. Le Congo n'appartient pas à M. Félix Tshisekedi. La République ne sera pas sacrifiée pour un troisième mandat après 2028 ».

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