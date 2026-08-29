Congo-Kinshasa: La tripartite RDC-HCR-Tanzanie insiste sur le retour volontaire des réfugiés congolais

Au total, 87 650 réfugiés et demandeurs d'asile congolais vivent dans le camp de Nyarugusu dans la région de Kigoma en Tanzanie. Ceux qui le souhaitent seront rapatriés progressivement en RDC suivant un plan qui sera mis en oeuvre en fonction des disponibilités des ressources. C'est ce qui ressort de la 8 -ème édition de la commission tripartite RDC - Tanzanie - HCR sur le rapatriement volontaire des réfugiés congolais vivant en Tanzanie, qui s'est clôturée jeudi 27 aout 2026 à Lubumbashi.

La commission tripartite veille à ce que tous les retours des réfugiés soient volontaires et sans aucune pression, après la mise en place des dispositifs d'accueils appropriés. La commission tripartite prend la décision de faire progresser la facilitation de rapatriement volontaire vers des zones identifiées par le Gouvernement comme étant sures, accessibles et propres à un retour durable. En outre, elle va élaborer un plan de mise en oeuvre progressif du rapatriement volontaire en fonction de la disponibilité des ressources.

Le représentant adjoint du HCR en RDC, Patrick Kirya, souligne toutefois que le retour des réfugiés congolais dans plusieurs régions de l'Est de la RDC n'est pas encore possible à cause de l'insécurité :

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"De nombreuses localités du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri ne sont pas encore propices à un retour sûr, digne et durable. Les retours vers ces zones ne sont pas donc encouragés".

Selon le vice Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, le Gouvernement multiplie les efforts pour faciliter le retour des réfugiés congolais qui vivent en Tanzanie.

« Notre Gouvernement ne ménage aucun effort afin de travailler et de mettre en place les conditions favorables pour l'accueil de nos compatriotes réfugiés vivant en Tanzanie », a-t-il assuré.