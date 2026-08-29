Sénégal: L'école Mariama Bâ, l'ambition au féminin

Au Sénégal, beaucoup de filles abandonnent les études avant le secondaire, en raison des mariages précoces et des grossesses. Mais, l'école Mariama Bâ tente de changer cette réalité.

Sur l'île de Gorée, au large de Dakar, une école pas comme les autres accueille quelques-unes des meilleures élèves du Sénégal. L'école Mariama Bâ sélectionne seulement 35 filles parmi environ 150 candidates par an.

L'objectif n'est pas seulement de réussir à l'école, mais aussi d'apprendre à prendre la parole, à diriger et à s'affirmer dans une société encore largement dominée par les normes patriarcales.

L'expérience de la jeune Ndeye Awa Diop

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Ndeye Awa Diop est arrivée dans cette école à l'âge de 12 ans. Originaire d'une zone rurale, elle était alors extrêmement timide. Elle raconte qu'elle n'osait même pas lever la main en classe et qu'elle pleurait souvent, loin de sa famille.

"Je suis entrée ici en étant toute timide. Je n'osais même pas lever la main en classe. Je n'osais même pas parler en classe. Mais à force de jouer aux jeux, à force d'interagir avec des gens, à force d'écouter et de penser, à force de lire, de m'exprimer, j'ai appris à être une leader."

Six ans plus tard, la transformation est spectaculaire. À 19 ans, Ndeye Awa Diop est devenue présidente du conseil des élèves. Elle dit avoir appris ici à croire davantage en ses capacités.

"Une société où il y a beaucoup de préjugés"

Cette confiance en soi est précisément ce que l'école cherche à développer chez ses élèves. Pour la directrice, Ramatoulaye Diagne Sarr, ces jeunes filles représentent une future élite féminine dont le Sénégal a besoin.

"Nous sommes dans une société où il y a beaucoup de préjugés, beaucoup d'obstacles par rapport à l'émancipations des femmes, et justement, je pense que la première règle de vie que nous apprenons à ces filles-là, c'est qu'elles doivent se départir de tous ces préjugés-là, s'affirmer, montrer leur leadership partout où elles seront."

L'école porte le nom de Mariama Bâ, l'une des grandes figures de la littérature sénégalaise. Dans ses romans, l'écrivaine dénonçait notamment les inégalités entre les hommes et les femmes et les difficultés auxquelles celles-ci sont confrontées.

Le Sénégal a progressé dans l'éducation des filles, mais beaucoup abandonnent encore leurs études après le primaire.

L'école Mariama Bâ reste donc une exception, alors que le véritable défi est de permettre à davantage de filles, notamment les plus vulnérables, de poursuivre leurs études jusqu'au secondaire et d'accéder au marché du travail.