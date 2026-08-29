Tunisie: Mise en service de la plateforme numérique unifiée pour les services administratifs du ministère de l'Industrie

Tunis — Une plateforme numérique unifiée pour les services administratifs du ministère de l'Industrie, des mines et de l'énergie vient d'être mise en service, a annoncé le ministre de l'Equipment et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, Salah Zouari.

Cette plateforme, accessible à l'adresse www.e-industrie.gov.tn, s'inscrit dans le cadre du programme de digitalisation, qui vise à moderniser les services administratifs et à faciliter l'accès à distance des entreprises aux services du ministère.

Le lancement de la plateforme a coïncidé avec la mise en service du premier service numérique relatif aux Fiches Technique d'une opération de perfectionnement actif, indique le ministère dans un communiqué publié, vendredi.

Les entreprises peuvent désormais, soumettre et traiter leurs demandes pour ce service entièrement en ligne. La plateforme intègre également, un système d'interopérabilité avec la Direction générale des douanes, permettant l'échange de données et la notification en temps réel aux services concernés d'avancement des demandes et des décisions prises.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La plateforme se veut le portail numérique officiel qui regroupera progressivement les différents services administratifs des directions centrales du ministère, permettant aux entreprises d'effectuer leurs démarches à distance, grâce à un processus entièrement intégré, sans se déplacer ou soumettre des documents papier, a noté le ministre.

Et d'ajouter que les fiches techniques sont essentielles au bon déroulement des opérations de traitement pour les entreprises industrielles, notamment en ce qui concerne la déclaration des matières premières utilisées dans la fabrication de leurs produits.

Il a fait savoir que son département traite actuellement plus de 4 000 fiches techniques par an, précisant que la digitalisation des services se fera progressivement et concernera notamment, l'importation de produits soumis au régime des cahiers des charges et l'accès au Fonds de Promotion de l'Huile d'Olive Conditionnée (FOPRHOC), ainsi que les autorisations de création d'entreprises classées en catégories 1 et 2.

La plateforme permet aux utilisateurs de créer des comptes électroniques, de déposer leurs demandes, de suivre leur traitement et de consulter les décisions, ainsi que de recevoir des notifications relatives aux différentes étapes d'examen des dossiers.

La plateforme, qui s'appuie sur les mécanismes d'identité numérique « MobileID » et « Digigo », est reliée au Registre national des entreprises (RNE) et facilite l'échange de données avec les administrations et les organismes publics compétents, ce qui permet l'accélération des procédures et l'amélioration de l'efficacité du traitement des demandes, tout en assurant la protection des données personnelles et la sécurité des transactions numériques.