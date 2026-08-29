Tunisie: Injection de 9 millions bouteilles d'eau dans les circuits de distribution du Grand Tunis

28 Août 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Le ministère du commerce et du développement des exportations annonce vendredi, le lancement d'une vaste opération d'approvisionnement du marché en eau en bouteille portant sur l'injection de 9 millions unités de 1,5 litre et 2 litres, dans les circuits de distribution du Grand Tunis.

Cette opération, menée en collaboration avec les unités de production et sous l'égide des services centraux et régionaux du ministère, se poursuivra durant le week-end et ciblera notamment les grandes et moyennes surfaces, afin de couper court aux pratiques anticoncurrentielles et le monopole, a précisé le ministère dans un communiqué.

Elle s'inscrit dans le cadre d'un "programme spécifique pour l'approvisionnement des différents gouvernorats en grandes quantités d'eau en bouteille"et ce en collaboration avec les autorités nationales et régionales, les professionnels et les intervenants dans le secteur, a-t-il ajouté.

Le consommateur tunisien fait face depuis plusieurs jours à une pénurie d'eau en bouteille, dans un contexte marqué par des températures canuculaires et des coupures d'électricité de l'approvisionnement en eau ptable.

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