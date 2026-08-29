Tunisie: L'approvisionnement en carburant reprendra à un rythme normal à partir de samedi

28 Août 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — L'approvisionnement en carburant reprendra à un rythme normal à partir de demain, samedi, et des quantités importantes de carburants seront distribuées aux stations-service ce soir, pour répondre aux besoins des citoyens, a annoncé le PDG de la Société Nationale de Distribution des Pétroles (AGIL), Khaled Bettine, dans une déclaration à l'Agence TAP.

Il a ajouté que « les carburants sont disponible et qu'aucune pénurie n'est enregistrée» d'autant qu'une cargaison de carburants est en cours de déchargement à Bizerte et une autre est en cours d'importation, tandis que d'autres quantités sont disponibles dans les dépôts de la société à Radès et Skhira

Les opérations d'approvisionnement se poursuivront d'une manière intensive, à partir des dépôts de Radès et Skhira vers les différentes stations-service.

Pour Bettine, l'affluence des citoyens sur les stations-service suite à des rumeurs relatives à une grève des transporteurs est à l'origine de la baisse rapide des quantités disponibles au niveau de plusieurs stations, soulignant l'absence d'une pénurie de carburant à l'échelle nationale.

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Au cours des derniers mois, la société a poursuivi l'approvisionnement du marché, sans enregistrer une pénurie ou une rupture de stock, a-t-il dit, faisant savoir que les contrats avec les fournisseurs internationaux sont maintenus et que les opérations se déroulent au rythme habituel.

Evoquant la grève des transporteurs, le 20 août, Bettine a rappelé qu'elle était spontanée et inattendue, sans préavis, soulignant que les efforts sont actuellement déployés pour répondre progressivement aux différentes revendications, identifier des solutions radicales et éviter des actions similaires.

Pour le PDG de AGIL la stabilité des prix du carburant et l'absence de pénurie d'approvisionnement pendant la saison estivale constituent un atout pour la Tunisie. Il a souligné que le pays a maintenu un approvisionnement continu dans les différentes régions en dépit de la forte demande estivale et l'afflux de visiteurs.

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