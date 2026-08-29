Afrique de l'Ouest: BRVM - Près de 5 milliards de FCFA de transactions enregistré ce vendredi 28 août 2026

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 28 août 2026, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré des transactions de près de 5 milliards de FCFA.

La valeur de ces transactions s'est en effet établie à 4,817 milliards de FCFA contre 3,886 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 931 millions. A l'issue de la séance de cotation du jeudi 27 août 2026, la valeur moyenne annuelle par séance (qui est le rapport entre la valeur annuelle et le nombre de séances) se situait à 2,773 milliards de FCFA contre 2,767 milliards de FCFA lors de la séance précédente.

La capitalisation du marché des actions est passée de 20 435,276 milliards de FCFA la veille à 20 439,935 milliards de FCFA ce vendredi 28 août 2026, soit une hausse de 4,659 milliards de FCFA.

Quant à celle du marché des obligations, elle s'est établie à 12 923,945 milliards de FCFA contre 12 916,261 milliards de FCFA le 27 août 2026, soit une augmentation de 7,684 milliards.

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L'indice BRVM composite a faiblement progressé de 0,02% à 530,06 points contre 529,94 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 a connu une hausse de 0,19% à 256,35 points contre 255,87 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il est aussi en hausse de 0,21% à 196,18 points contre 195,77 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Principal a cédé 0,71% à 384,70 points contre 387,45 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation positive de 0,06% à 213,26 points contre 213,13 points précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 3 000 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 4,36% à 2 750 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 3,45% à 1 500 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 3,30% à 9 400 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (plus 3,26% à 9 500 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Nestlé Côte d'Ivoire (moins 5,92% à 15 900 FCFA), TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 4,23% à 3 400 FCFA), ETI Togo (moins 2,99% à 65 FCFA), BOA Niger (moins 2,57% à 5 500 FCFA) et BOA Côte d'Ivoire (moins 2,36% à 12 400 FCFA).