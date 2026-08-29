Madagascar: Tolagnaro - Qit Minerals Madagascar suspend ses activités

Après plusieurs blocages de la route menant au site de Mandena, QIT Madagascar Minerals a décidé de suspendre temporairement ses opérations minières. Les activités essentielles liées à la sécurité et à la protection des installations sont toutefois maintenues.

QIT Madagascar Minerals (QMM) a annoncé, le 27 août 2026, la suspension temporaire de ses opérations minières sur le site de Mandena, à Tolagnaro, après plusieurs semaines de perturbations affectant l'accès aux installations.

Selon l'entreprise, les difficultés ont commencé trois semaines auparavant et ont à plusieurs reprises empêché ou compliqué l'accès des employés, des partenaires et des prestataires au site. La situation s'est de nouveau tendue le 27 août avec un troisième blocage de la route d'accès.

QMM estime que ces interruptions répétées ne permettent plus de garantir des conditions suffisamment sûres pour poursuivre normalement les activités minières. L'entreprise a donc décidé de les interrompre temporairement.

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Les services essentiels ne sont toutefois pas concernés par cette suspension. Les opérations nécessaires à la sécurité des personnes et à la protection des installations continueront d'être assurées pendant cette période.

Aucune date

Cette décision intervient alors que des discussions ont été engagées avec les autorités nationales et locales afin de permettre un retour à la normale. Malgré ces démarches, le nouveau blocage constaté le 27 août a conduit l'entreprise à suspendre ses opérations.

QIT Madagascar Minerals affirme vouloir poursuivre le dialogue avec les différentes parties concernées et se dit disposée à soutenir les initiatives permettant de rétablir la circulation autour du site.

Aucune date de reprise n'a, pour l'heure, été annoncée. L'entreprise conditionne le redémarrage de ses opérations au rétablissement durable de conditions de sécurité satisfaisantes et à la libre circulation vers et depuis les installations de Mandena.

Le site de Mandena constitue l'un des principaux pôles d'activité de QIT Madagascar Minerals à Tolagnaro. La suspension annoncée concerne uniquement les opérations minières, tandis que les fonctions indispensables à la sécurité des personnes et des infrastructures sont maintenues.