Madagascar: Slalom Asphalte - SRK Imerintsiatosika - Course-poursuite avec départs simultanés

La quatrième manche du championnat de Madagascar des slaloms et courses de côte sur asphalte se tiendra le 5 septembre sur le circuit du SRK, à Imerintsiatosika.

Événement sans précédent. La quatrième manche du championnat de Madagascar des slaloms et courses de côte sur asphalte, concoctée par le club TFM Rally, se déroulera sur le circuit de karting Serana Racing Kart (SRK), à Imerintsiatosika, le 5 septembre.

Après les trois premières manches de course de côte sur asphalte, la prochaine épreuve sera plutôt un slalom sur un circuit sinueux, avec peu de dénivelé, mais plus technique. Les voitures de rallye et les cross-cars emprunteront ainsi, pour la première fois, ce circuit jusqu'ici principalement dédié au karting durant ses plus de vingt ans d'existence.

Cette épreuve se disputera en trois manches. « La course se déroulera sur une piste à revêtement asphalte avec chicanes et avec deux points de départ A et B, et deux points d'arrivée. Deux voitures prendront un départ simultané », peut-on lire dans le règlement de la course. Pour chaque manche, chaque voiture devrait prendre deux départs, sur les pistes A et B. La reconnaissance du parcours se fera à pied à 8 heures.

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L'essai libre est prévu à 8 h 45, suivi de l'essai chronométré. Le départ de la première voiture pour la première manche, sur les pistes A et B, est programmé vers 10 h 30. Le départ se fera selon l'ordre d'inscription des pilotes. Les mieux classés à l'issue de l'essai chronométré prendront les premiers le départ de la première manche.

Dominées

Pour la deuxième manche, les pilotes ayant réalisé les meilleurs temps lors du premier passage conserveront les premières positions au départ. En revanche, ceux ayant effectué les meilleurs temps au deuxième passage partiront en dernier lors de la troisième et dernière manche. Pour être classé, chaque pilote devrait disputer au moins une manche sur les pistes A et B.

Les trois premières manches déjà disputées ont été nettement dominées par le jeune pilote du club FMMSAM, Juan Rakotojohary, alias «Tovonen Jr», au volant d'une Renault Clio Motul M10. Ce quadruple champion national des slaloms et courses de côte sur piste en terre avait remporté la course inaugurale sur la route des OEufs, à Antanetibe Mahazaza, à Mahitsy, puis les épreuves d'Imerinkasinina et, dernièrement, d'Ambohibary Sambaina, sur la Route nationale 7. Cette prochaine manche sera déterminante pour Juan, qui est tout proche d'une quatrième victoire consécutive, synonyme d'une cinquième étoile.