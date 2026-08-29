Madagascar: Insécurité, délestage, étiage - La situation sociale se crispe

Le retour du délestage, l'insécurité font monter la crispation sociale. Alors que la période d'étiage commence à peine, les premiers signes de mécontentement apparaissent déjà.

Trois heures, voire plus. C'est la durée des coupures de courant dans certaines zones du Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA). Alors que la période d'étiage commence à peine, le délestage revient déjà en force. Une situation qui alimente l'exaspération des usagers.

La Jirama explique ces longues interruptions par la panne du groupe TAC 1, de la centrale thermique d'Ambohimanambola. Une défaillance qui tombe mal pour la compagnie nationale, au moment où la baisse de la production hydroélectrique commence à peser sur l'approvisionnement en électricité. Le problème est d'autant plus préoccupant que l'État avait tenté d'anticiper les difficultés liées à l'étiage.

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Du gasoil a ainsi été importé directement par l'État afin d'alimenter les centrales thermiques de la Jirama pendant les six prochains mois. L'objectif est de compenser l'insuffisance de la production hydroélectrique durant cette période. Mais les pannes des équipements viennent désormais contrarier cette stratégie et raviver les inquiétudes sur la capacité du réseau à répondre à la demande.

Selon une source de la Jirama, « les groupes qui sont habituellement utilisés pour compenser durant les heures de pointe tournent constamment à plein régime actuellement et c'est la cause des pannes. Malheureusement, les équipements sont anciens et les pièces de rechange doivent être importées de l'étranger. Pour le TAC 1, la relance de la pièce défaillante est déjà en route ».

Dimension politique

Cependant, les explications techniques sont difficilement audibles face à la frustration sociale. Des usagers commencent d'ailleurs à manifester leur mécontentement sur le terrain. Hier soir, des habitants d'une localité à Anosiala ont bloqué la circulation en brûlant des pneus pour dénoncer les coupures d'électricité. Sur la question de l'anticipation, il faudra aussi se pencher dès maintenant sur la question de la disponibilité de l'eau potable.

Des projets destinés à renforcer la production et les infrastructures de distribution d'eau sont en cours dans les grandes villes et plusieurs localités du pays, dont Antananarivo. Leur accélération apparaît toutefois nécessaire pour éviter une éventuelle pénurie lorsque l'étiage atteindra son niveau le plus critique.

La question n'est pas uniquement socio-économique. L'année dernière, la crise de l'eau et de l'électricité avait été le déclencheur de la contestation populaire ayant conduit à la chute de l'administration Rajoelina. La gestion de ces deux ressources revêt ainsi une forte dimension politique. Les explications sur les difficultés techniques rencontrées par la Jirama ne suffisent plus à apaiser la crispation populaire.

Cette tension énergétique s'ajoute à l'insécurité qui nourrit déjà la psychose depuis plusieurs semaines. La découverte, dimanche dernier, des corps sans vie de deux jeunes filles à Ambohimanga, puis l'assassinat d'un vidéaste par un cambrioleur à Antohamadinika, en début de semaine, ont ravivé les inquiétudes au sein de la population. Le contexte économique accentue encore cette pression.

La rentrée scolaire approche, avec son lot de dépenses pour les familles, à savoir les frais d'inscription, les fournitures et d'autres charges. La hausse des prix des fournitures vient alourdir davantage le budget déjà éprouvé des ménages.