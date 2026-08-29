Madagascar: Anniversaire - L'Alliance française de Toliara fête ses 50 ans

Des festivités sont organisées pour marquer le cinquantenaire de l'Alliance française de Toliara. L'histoire de l'institution et le partage autour de la culture sont au coeur de cette célébration.

La célébration du cinquantième anniversaire de l'Alliance française de Toliara a débuté hier. Dans son discours, l'actuel directeur, Franck David, a retracé le chemin parcouru par l'institution, qu'il a qualifiée de « solide» et riche de nombreuses expériences.

« L'Alliance française de Toliara n'est pas seulement reconnue pour son expertise dans l'enseignement de la langue française, qui permet aux apprenants de mieux comprendre le monde. Elle regroupe toute une communauté. Des passionnés de culture, des artistes, des créateurs locaux et venus d'ailleurs, des jeunes, des générations d'enfants et des souvenirs ont fait son histoire», a-t-il souligné.

L'Alliance française de Toliara compte quelque quatre mille adhérents. Elle enregistre chaque année une centaine d'événements, deux mille apprenants de la langue française et quelque dix mille visiteurs et spectateurs. « Ce sont cinquante années de création, de rencontres, de spectacles, d'affiches, d'expositions, de conférences et de mise en valeur de la culture », a ajouté le directeur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La célébration d'hier a coïncidé avec le lancement de la quatrième édition du festival « Vakok'Arts ». Au programme figuraient notamment des démonstrations de Madagascar Capoeira Toliara, des spectacles de l'Atelier Danse pour Enfant, des concerts d'artistes de la scène Tremplin ainsi que des prestations de slameurs. La cérémonie officielle du cinquantenaire a été suivie des shows du groupe Asco Music et de Monika Njava.

Célébrer ce cinquantenaire, c'est également revenir sur le chemin parcouru et rendre hommage à ceux qui ont contribué à l'histoire de l'institution.

Mixité

Dix-sept personnes, parmi lesquelles des enseignants, des bénévoles, des artistes et des membres du personnel administratif, ont ainsi été récompensées.

« L'Alliance française de Toliara m'a fait découvrir le monde. Je suis passionné par la langue française depuis tout petit et j'ai passé vingt-six années de ma vie à l'enseigner au sein de l'institution. Je suis fier d'avoir transmis autant de richesses et de connaissances», a réagi Wilfrid Menara Astiana, enseignant et coordonnateur pédagogique aujourd'hui retraité, qui figure parmi les personnes récompensées. L'accordéoniste Jean Piso a également été honoré.

« C'est une histoire humaine, faite de rencontres, de transmission et d'engagement. Les prochaines années seront faites de nouvelles créations et de nouvelles collaborations, car une institution ne se construit jamais seule », a déclaré le directeur de l'Alliance française.

Reconnue d'utilité publique, l'association joue également un rôle d'espace de dialogue et d'échanges culturels. « Je suis fier de voir que l'Alliance française de Toliara continue d'investir dans ses missions et dans la promotion de la mixité des cultures malgache et française. Le but est d'être à ce carrefour de l'éducation, de l'enseignement et des cultures», a détaillé Franck David.

« L'Alliance française de Toliara a la chance d'avoir Vakok'Arts, une scène dotée d'instruments complets et mise à la disposition des artistes. Mais l'Alliance est un lieu pour tout le monde, pas seulement pour une partie de la population. Chacun doit pouvoir y trouver sa place et l'objectif ne sera pas atteint tant que ce ne sera pas le cas», a conclu le directeur.