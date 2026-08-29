Madagascar: Rugby à XV - Finale Top 12 - L'Uscar vise à renverser le Cosfa

Le Cosfa et l'Uscar se retrouvent pour la finale du Top 12. Entre la régularité des militaires et la détermination de l'Uscar, les deux équipes rêvent de décrocher la couronne du Top 12.

Le stade Makis d'Andohatapenaka sera le théâtre d'un face-à-face entre le Cosfa et l'Uscar en finale du Top 12 le 6 septembre. Le Cosfa, invaincu en phase de poule et sûr de sa force, part avec les faveurs du pronostic. L'Uscar, elle, arrive avec la faim de ceux qui ont longtemps attendu leur tour. Deux parcours différents, deux styles, deux ambitions : au bout des 80 minutes, il n'en restera qu'un champion du Top 12.

Le Cosfa avance vers cette finale avec le costume du favori. Les militaires ont traversé la phase régulière sans connaître la défaite, affichant une régularité qui force le respect. Onze journées sans tomber, avant de confirmer leur solidité en demi-finale face au FT Manjakaray. Dans un duel particulièrement accroché, ils se sont imposés 30-28, décrochant leur billet pour l'ultime rendez-vous.

Cette constance constitue la principale force du Cosfa. Son efficacité dans le jeu au pied lui permet également de faire fructifier les fautes commises par l'adversaire. Une arme précieuse dans une finale où chaque point pourrait peser lourd.

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Mais le Cosfa n'est pas invulnérable. Sa dernière confrontation avec l'Uscar en championnat l'a démontré. Après avoir pris une avance confortable, les militaires ont laissé leur adversaire refaire une partie de son retard. Ils ont finalement gagné 46-42, mais cette remontée doit servir d'avertissement. En finale, un relâchement pourrait coûter beaucoup plus cher.

Changer d'histoire

Face à eux, l'Uscar arrive avec un tout autre vécu. Depuis plusieurs saisons, le club de la commune urbaine se rapproche du sommet sans parvenir à franchir le cap des demi-finales. Cette année, le verrou a enfin sauté. Face au CEA Andranomanalina, l'Uscar a arraché sa qualification sur le score de 37-35, au terme d'un match où la résistance mentale a compté autant que les qualités techniques.

Cette capacité à ne jamais renoncer est probablement sa meilleure arme. Réduite à quatorze après un carton rouge précoce contre le Cosfa et menée de 21 points, l'Uscar avait trouvé les ressources pour revenir à seulement quatre longueurs avant de s'incliner 42-46. Face à un Cosfa capable de sanctionner la moindre faute, l'Uscar devra éviter de donner des points faciles.

«Atteindre la finale n'est pas arrivé par hasard. Affronter le Cosfa est un honneur et nous sommes prêts à relever ce grand défi, avec une ambition de chercher le titre national», souligne Anthony Razafindratsimba, capitaine de l'Uscar.

« Nous sommes prêts à retrouver le trône du champion. Pour y parvenir, la victoire est obligatoire contre l'Uscar en finale », confie Noé Mboazafy Rakotoarivelo, coach du Cosfa. Sur le papier, le Cosfa dispose d'une légère longueur d'avance grâce à son invincibilité, son expérience et sa maîtrise des grands rendez-vous. Mais une finale ne se gagne pas avec les statistiques. L'Uscar a désormais franchi le dernier obstacle qui lui résistait depuis plusieurs saisons. Elle peut jouer libérée, avec la conviction qu'elle a les moyens de bousculer le favori.