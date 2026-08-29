Madagascar: Événement - La Foire d'Égypte ouvre ses portes à Mahamasina

29 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Lucia Rabarijaona

Les produits égyptiens s'installent à Mahamasina. La Foire d'Égypte a ouvert ses portes hier, 27 août, au Stade Barea Mahamasina. Jusqu'au 10 septembre 2026, le public pourra découvrir une diversité de produits et profiter des offres proposées par les exposants.

Pendant quinze jours, cette manifestation commerciale réunit en un même lieu différents produits venus d'Égypte. Les visiteurs peuvent parcourir les stands, découvrir de nouvelles références et bénéficier des offres proposées à l'occasion de la foire.

Au-delà de sa dimension commerciale, l'événement vise également à rapprocher les consommateurs malgaches des produits égyptiens et à favoriser les échanges entre exposants et visiteurs.

Les organisateurs souhaitent par ailleurs faire de la foire un rendez-vous accessible à tous. Le public est invité à s'y rendre en famille ou entre amis pour découvrir les produits exposés et profiter de l'ambiance de la manifestation.

L'entrée est gratuite pendant toute la durée de l'événement. La Foire d'Égypte se poursuivra au Stade Barea Mahamasina jusqu'au 10 septembre.

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