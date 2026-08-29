Madagascar: Santé - Le coût des soins freine les consultations

Le coût des consultations pousse certains ménages à repousser leurs rendez-vous médicaux. La forte affluence enregistrée lors de la Foire internationale de la santé, qui s'est achevée ce vendredi au Kianja Barea Mahamasina, illustre l'ampleur de la demande lorsque les soins sont accessibles gratuitement.

Pendant quatre jours, de nombreuses personnes se sont déplacées pour bénéficier de consultations gratuites. Certaines expliquent qu'une consultation dans le privé coûte au minimum 10 000 ariary. Une somme qui peut peser sur le budget des familles, surtout lorsqu'elle s'ajoute au prix des médicaments et aux autres dépenses de santé. « Lorsqu'il y en a, nous en profitons pour nous faire soigner », explique une bénéficiaire. Pour ces visiteurs, la gratuité offre ainsi la possibilité de consulter sans avoir à arbitrer entre les dépenses médicales et les autres besoins du ménage.

Obstacles financiers

Dès les premières heures, les files d'attente se sont formées et ont rapidement dépassé les capacités d'accueil prévues. Certaines personnes n'ont finalement pas pu être prises en charge malgré leur déplacement.

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L'affluence constatée à Mahamasina met en lumière une difficulté persistante : pour une partie de la population, le prix d'une consultation suffit à retarder l'accès aux soins. La gratuité constitue alors une opportunité de se faire soigner, tout en révélant les obstacles financiers qui limitent encore l'accès aux services de santé.