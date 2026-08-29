Madagascar: Tourisme - Sainte-Marie renforce son attractivité

29 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Lucia Rabarijaona

Sainte-Marie mise sur plusieurs leviers pour relancer son secteur touristique. La reprise des liaisons aériennes régionales, la simplification des procédures et l'amélioration des infrastructures figurent parmi les principales attentes exprimées par les acteurs locaux.

Le tourisme a occupé une place importante lors de la rencontre entre le Président de la Refondation, le colonel Randrianirina Michaël, et les représentants des forces vives de Sainte-Marie. Arrivé jeudi soir sur l'île, le Président a échangé avec les acteurs locaux sur les moyens de redynamiser l'activité touristique.

La reprise des liaisons aériennes vers l'île Maurice et La Réunion constitue l'une des principales demandes. Interrompus après la pandémie de Covid-19, ces vols facilitaient les échanges entre Sainte-Marie et les autres destinations de l'océan Indien. Leur rétablissement pourrait favoriser l'arrivée de touristes et soutenir les activités des hôtels, restaurants, agences de voyages et autres opérateurs. « La reprise de ces liaisons sera étudiée, comme cela a été fait pour le rétablissement des vols reliant Madagascar aux Comores », a déclaré le Président.

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Les professionnels souhaitent également un cadre réglementaire plus simple. Certaines procédures complexes peuvent ralentir les investissements et freiner la réalisation de nouveaux projets touristiques.

L'amélioration des infrastructures constitue enfin un autre enjeu majeur. Plages, biodiversité, nature et patrimoine culturel représentent des atouts importants pour l'île. Le Festival Tsôlabe, prévu à partir de ce vendredi, devrait également contribuer à promouvoir Sainte-Marie et à renforcer son attractivité auprès des visiteurs.

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