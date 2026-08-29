Madagascar: Climat - El Niño menace la forêt du Sud

29 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

La forêt de l'Ouest, du Sud et du Sud-ouest est menacée. Ces régions de Madagascar risquent d'être frappées par El Niño. Ce phénomène est caractérisé par des températures extrêmement élevées et une baisse drastique de l'humidité.

« Les végétations y sont particulièrement exposées aux risques d'incendie, notamment dans les aires protégées qui abritent les couverts végétaux », indique Tojo Ratefason, directeur des Aires protégées auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable, hier, lors de la cérémonie de remise d'équipements de protection de lutte contre les feux aux agents de terrain des parcs gérés par Madagascar National Parks.

Les feux ont déjà commencé à toucher des aires protégées. « Nous ne sommes pas encore au pic de la saison des feux. C'est en octobre que survient le pic, et les départs de feu vont s'intensifier jusqu'à l'arrivée des prochaines pluies. Concernant la situation dans les aires protégées, des foyers d'incendie ont déjà été signalés, mais ils restent maîtrisés pour le moment », poursuit notre source.

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Les gestionnaires des aires protégées des régions Ouest, Sud et Sud-ouest de Madagascar se prépareraient déjà aux feux. Onze sites de Madagascar National Parks ont ainsi bénéficié de 834 équipements de protection individuelle. Ces équipements sont reçus grâce à un partenariat avec l'Association Baroudeur Massilia Pompier du Monde et destinés au personnel engagé dans la lutte contre les feux de forêt et les feux de brousse.

En cas de feux de grande ampleur, à l'image des incendies majeurs observés en Europe dernièrement, les équipements disponibles sont-ils suffisants ? L'État a envisagé de recourir à un Canadair pour lutter contre les feux de forêt pendant la saison des feux 2025, mais ce projet a finalement été suspendu.

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