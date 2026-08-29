Madagascar: État civil - Des enfants naissent sans copie

29 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Malgré l'allongement du délai légal à trente jours, plusieurs parents ne déclarent toujours pas leurs enfants à temps, contraignant certains à recourir à un jugement supplétif.

Hier, Anita Rasoanirina, une jeune mère de famille, sautait de joie dans la cour du quatrième arrondissement, l'acte de naissance de son enfant à la main. « Je suis tellement soulagée, je peux enfin décompresser. Cela faisait si longtemps que j'étais sous tension. Cet acte de naissance de mon enfant, j'ai eu tellement de mal à l'obtenir ! », lance-t-elle, lors de la délivrance des jugements supplétifs d'acte de naissance dans le 4e arrondissement, une opération menée grâce à l'appui de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

De nombreux enfants de cet arrondissement ont dû attendre l'établissement d'un jugement supplétif pour obtenir leur acte d'état civil. Selon le délégué au maire du 4e arrondissement, Solofoniaina Ramahandrimanana, malgré l'allongement du délai légal de déclaration de naissance à trente jours, au lieu de dix jours auparavant, plusieurs parents ne font toujours pas la démarche à temps. « J'ai accouché auprès d'une matrone. Et comme je suis seule à m'occuper de mon enfant, je n'ai pas pu venir à temps faire la déclaration de naissance », explique Nomena R., une autre mère de famille venue récupérer l'acte d'état civil de ses enfants. Pour ces parents, l'État devrait rapprocher ce service au niveau du fokontany, pour éviter que des enfants ne soient pas déclarés.

Soulagement

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Ces parents connaissent bien la valeur de ce document administratif. Ils ont minutieusement vérifié les informations inscrites sur l'acte, afin de s'assurer qu'aucune erreur ne s'y soit glissée.

« C'est un réel soulagement. Mon enfant bénéficie enfin des mêmes droits que tous les autres. Il peut être scolarisé et inscrit sur les registres du fokontany. En cas de soins médicaux, cet acte de naissance fait foi en l'absence de carte d'identité. De plus, il dispose désormais d'une existence juridique officielle à l'état civil », enchaîne Nomena R. Neuf cent soixante actes d'état civil ont été délivrés lors de cette opération.

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