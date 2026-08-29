Madagascar: Entrepreneuriat - La formation prépare les jeunes à produire

« Quand un pays ne produit pas, il reste pauvre », estime Lanto Eric Randrianarimalala, directeur de l'Enseignement supérieur et du Multimédia. Pour lui, la formation des jeunes constitue un enjeu majeur dans une économie où beaucoup s'orientent vers les services, tandis que la production reste insuffisante.

Il s'agit désormais de former une génération qui ne se limite pas à rechercher un emploi, mais qui soit capable d'entreprendre, de produire et de créer des emplois. Mais cette ambition se heurte aussi au coût des études supérieures. Pour les jeunes issus de familles modestes, les difficultés financières peuvent compromettre la poursuite de leur formation, malgré leurs compétences et leur potentiel.

C'est dans ce contexte que le Basket Fund vise à mobiliser des financements pour permettre à des jeunes méritants de poursuivre leurs études. Selon le profil du candidat, l'aide pourra couvrir de 10 % à 80 % des frais de formation, en fonction notamment de ses résultats, de son potentiel, de sa motivation, de son projet et de la situation financière de sa famille. L'objectif est également à accompagner les bénéficiaires vers l'entrepreneuriat, la production, l'exportation et la création d'emplois.

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La sélection des bénéficiaires se fera par voie de concours. Plus de 65 candidats se sont déjà inscrits et 60 seront retenus pour la première année. Les formations proposées portent sur la gestion et la création d'entreprise, le leadership et la gestion publique, la communication et le multimédia ainsi que le commerce international.

Le financement du Basket Fund repose sur la contribution d'entreprises, de particuliers et de différents partenaires. Parmi les premiers contributeurs figure Faly Export, qui a apporté 10 millions d'ariary : 5 millions sont destinés au financement des études et les 5 millions restants constituent un fonds de départ pour les projets des bénéficiaires.

À travers cette initiative, l'objectif est de répondre à une question essentielle : comment mieux former les jeunes afin qu'ils deviennent à leur tour des acteurs de la production, de l'entrepreneuriat et du développement économique ?