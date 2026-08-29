Madagascar: Ny Aina Andrianantenaina Randriamiarisoa - « La performance se construit avec la médecine »

29 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
interview Par Donné Raherinjatovo

Le docteur Ny Aina Andrianantenaina Randriamiarisoa, président de l'Association malgache de médecine du sport (AMMS), explique le rôle de la médecine du sport dans la santé et la performance des athlètes.

Quel rôle la médecine du sport peut-elle jouer dans l'amélioration des performances des athlètes ?

La médecine du sport est essentielle pour protéger la santé des sportifs tout en les accompagnant vers les meilleures performances possibles, dans les limites de leurs capacités physiques et psychiques et dans le respect de l'éthique médicale et sportive. Elle joue un rôle dans la lutte contre le dopage, l'enseignement, la recherche et l'information. Elle permet aussi de prévenir les blessures, d'effectuer des bilans médicaux et physiologiques, d'adapter les charges d'entraînement et d'améliorer la récupération.

Quels sont les principaux obstacles au développement de la médecine du sport de haut niveau ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les difficultés sont nombreuses : manque de structures médico-sportives équipées, nombre limité de professionnels spécialisés, insuffisance de matériel et de technologies pour les évaluations physiologiques et biomécaniques, ainsi que des contraintes financières. La collaboration entre médecins, entraîneurs, préparateurs physiques, kinésithérapeutes et nutritionnistes doit être renforcée. La médecine du sport reste par ailleurs insuffisamment intégrée aux politiques de développement du sport de haut niveau.

Comment améliorer la collaboration entre médecins, entraîneurs et autres professionnels pour optimiser les performances des athlètes ?

Il faut renforcer le travail en équipe autour de l'athlète, en réunissant médecins du sport, entraîneurs, préparateurs physiques, kinésithérapeutes et nutritionnistes. Cette démarche doit être menée en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Comité olympique malgache et les fédérations sportives. L'objectif est clair : placer la santé de l'athlète au coeur de la recherche de performance.

Que faudrait-il faire pour mieux utiliser la médecine du sport dans la recherche de performance ?

Le médecin du sport doit être considéré comme un acteur à part entière de la préparation, et pas seulement comme un intervenant en cas de blessure. L'AMMS organise chaque année des journées scientifiques consacrées notamment au dopage. Les médecins du sport délivrent également les certificats médicaux et sensibilisent les sportifs aux médicaments et substances interdits. En définitive, Madagascar doit renforcer son système médico-sportif afin de mieux prévenir les blessures, protéger la santé des athlètes et faire de la médecine du sport un véritable levier de performance durable.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.