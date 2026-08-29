Madagascar: Ny Aina Andrianantenaina Randriamiarisoa - « La performance se construit avec la médecine »

interview

Le docteur Ny Aina Andrianantenaina Randriamiarisoa, président de l'Association malgache de médecine du sport (AMMS), explique le rôle de la médecine du sport dans la santé et la performance des athlètes.

Quel rôle la médecine du sport peut-elle jouer dans l'amélioration des performances des athlètes ?

La médecine du sport est essentielle pour protéger la santé des sportifs tout en les accompagnant vers les meilleures performances possibles, dans les limites de leurs capacités physiques et psychiques et dans le respect de l'éthique médicale et sportive. Elle joue un rôle dans la lutte contre le dopage, l'enseignement, la recherche et l'information. Elle permet aussi de prévenir les blessures, d'effectuer des bilans médicaux et physiologiques, d'adapter les charges d'entraînement et d'améliorer la récupération.

Quels sont les principaux obstacles au développement de la médecine du sport de haut niveau ?

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Les difficultés sont nombreuses : manque de structures médico-sportives équipées, nombre limité de professionnels spécialisés, insuffisance de matériel et de technologies pour les évaluations physiologiques et biomécaniques, ainsi que des contraintes financières. La collaboration entre médecins, entraîneurs, préparateurs physiques, kinésithérapeutes et nutritionnistes doit être renforcée. La médecine du sport reste par ailleurs insuffisamment intégrée aux politiques de développement du sport de haut niveau.

Comment améliorer la collaboration entre médecins, entraîneurs et autres professionnels pour optimiser les performances des athlètes ?

Il faut renforcer le travail en équipe autour de l'athlète, en réunissant médecins du sport, entraîneurs, préparateurs physiques, kinésithérapeutes et nutritionnistes. Cette démarche doit être menée en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Comité olympique malgache et les fédérations sportives. L'objectif est clair : placer la santé de l'athlète au coeur de la recherche de performance.

Que faudrait-il faire pour mieux utiliser la médecine du sport dans la recherche de performance ?

Le médecin du sport doit être considéré comme un acteur à part entière de la préparation, et pas seulement comme un intervenant en cas de blessure. L'AMMS organise chaque année des journées scientifiques consacrées notamment au dopage. Les médecins du sport délivrent également les certificats médicaux et sensibilisent les sportifs aux médicaments et substances interdits. En définitive, Madagascar doit renforcer son système médico-sportif afin de mieux prévenir les blessures, protéger la santé des athlètes et faire de la médecine du sport un véritable levier de performance durable.