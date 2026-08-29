Madagascar: Basketball U16 - Lucadro et Fandrefiala se retrouvent en demi-finales

29 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Le championnat de Madagascar de basketball U16, disputé actuellement à Ambositra, entre dans sa phase décisive. Les quarts de finale ont livré leur verdict et les deux représentants de JCBA, engagés chez les filles comme chez les garçons, ont été éliminés.

Chez les filles, Lucadro a confirmé ses ambitions en venant à bout de JCBA (48-41). Une victoire qui permet aux joueuses d'Analamanga de poursuivre leur route vers le titre. Fandrefiala a également impressionné en dominant largement Pintade (74-46). Les deux formations se retrouvent ainsi en demi-finale dans un duel qui s'annonce comme une véritable finale avant la lettre.

L'autre demi-finale féminine opposera ASSM à Phoenix. Cette dernière a réalisé une belle prestation en quarts en dominant NAS (75-54), tandis qu'ASSM a pris le dessus sur FFPRO (55-41).

Chez les garçons, JCBA a échoué de peu face à Fivam (62-65), au terme d'une rencontre très disputée. Fivam affrontera ASSM, vainqueur de SBC (48-31). Dans l'autre demi-finale, Ascut, qui a dominé NAS (69-59), sera opposé à AS Monfort, tombeur de JSB.

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Résultats et demi-finales

Quarts de finale 

Filles :

Lucadro 48-41 JCBA, Phoenix 75-54 NAS, Fandrefiala 74-46 Pintade, FFPRO 41-55 ASSM

Garçons :

JCBA 62-65 FIVAM, SBC 31-48 ASSM, NAS 59-69 Ascut, AS Monfort bat JSB

Demi-finales - Filles

Lucadro - Fandrefiala ASSM - Phoenix

Demi-finales - Garçons

Fivam - ASSMASCUT - AS Monfort

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