Madagascar: Football - Paris FC prête El Hadary à l'AS Nancy

Nouvelle saison, nouvelle aventure. Le club du Paris FC prête à l'AS Nancy, club français de Nationale 2, pour la saison 2026-27, l'ancien attaquant du club Ajesaia depuis 2017, El Hadary Yves Clovis Raheriniaina, âgé actuellement de 20 ans. Le meilleur jeune joueur de la Pro League en 2022 et ancien joueur du club seychellois Saint-Michel United évoluait sous le maillot du Valenciennes FC de fin septembre jusqu'à son départ pour l'AS Nancy.

Il entamait sa carrière internationale en terre française avec le club de la capitale française en novembre 2024 dans l'équipe U19. Il avait déjà intégré la première équipe fin juillet 2025 et avait signé son premier but en match amical contre le FC Sion, dont la victoire était revenue au Paris FC, 3-1.

En sélection nationale, El Hadary formait au début les Barea U23 lors des qualifications à la CAN en 2023 et à la Coupe du monde 2024. Il arrachait avec la sélection seniors la médaille d'or des Jeux des Îles de l'océan Indien à domicile en 2024, puis avait été appelé en sélection A lors des qualifications à la CAN et à la Coupe du monde 2026.