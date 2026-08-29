Madagascar: Volleyball - VB Arlésien - Bryan Radifison entame sa troisième saison en Nationale 1

Confirmation en catégorie majeure. Le volleyeur malgache de 27 ans, mesurant 1,85 m, Bryan Radifison, au poste de pointu, a signé au Volleyball Arlésien le 20 août. Ce club accédait en Nationale 1 en 2023 et entamera la nouvelle saison du championnat de France ce mois de septembre.

Bryan jouait sous le maillot du VC Hyères-Pierrefeu-La Londe de 2023 à 2026. Ce club montait en Nationale 1 à la fin de la saison 2024-2025. Parmi les étapes les plus marquantes de sa progression figure son passage à Hyères, qui a constitué un véritable tournant de sa carrière. Il y remportait le titre de champion de France de Nationale 2 tout en atteignant la finale de la Coupe de France Fédérale. Son club décrochait par la suite la troisième place dans la même compétition.

Il excellait aussi avec l'AEOM, remportant plusieurs titres de champion de la Rencontre nationale sportive en 2016 et 2023, tout en étant élu meilleur joueur. Son équipe s'inclinait devant la GNVB en finale l'an passé. Bryan rêve comme la plupart des expatriés de porter le maillot de Madagascar au niveau international, « pouvoir jouer pour le pays serait véritablement un rêve de gosse », a-t-il affirmé. Il avait débuté avec Toac Tuc de Toulouse (2015-2018) en Régionale pour monter en Nationale 3 après 3 ans. Puis, il rejoignait Balma Quint Fonsegrives, en Nationale 3.