Madagascar: Anisha Jo portera sa voix au Stade de France

Anisha Jo se produira au Stade de France à l'occasion de la venue du pape Léon XIV, un moment qu'elle place sous le signe de l'espoir, de l'amour et de l'unité.

Treize ans après avoir découvert sa voix, Anisha Jo s'apprête à la faire résonner devant 80 000 personnes. Le 25 septembre prochain, l'artiste malgache chantera au Stade de France à l'occasion de la venue du pape Léon XIV, aux côtés d'autres artistes. Une scène particulièrement symbolique pour celle qui considère sa voix et la musique comme un cadeau de Dieu et souhaite aujourd'hui les mettre au service d'un message d'espoir et d'amour.

« C'est une occasion d'unir nos voix et de partager beaucoup de lumière, d'amour et d'unité », confie-t-elle. Pour Anisha Jo, ce rendez-vous représente l'aboutissement d'un parcours commencé treize ans plus tôt, lorsqu'elle a découvert sa voix. Elle mesure aujourd'hui le chemin parcouru : « Je me rends compte qu'il y a 13 ans, j'ai découvert ma voix, sans savoir que 13 ans plus tard, je vais chanter devant 80 000 personnes au Stade de France, pour mettre ma voix au service de ce message. »

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La chanteuse explique également avoir dû se dépasser pour sortir de l'ombre et aller vers la lumière. La musique lui a apporté de l'espoir et lui a permis de réaliser un rêve : partager et transmettre un message qui dépasse la seule dimension artistique.

Carrière

Elle adresse ainsi ses remerciements aux personnes qui lui permettent de vivre ce moment, notamment David Hardit et Guillaume Herrero-Chapelle.

Née le 29 novembre 1999 à Antananarivo sous le nom d'Anisha Jo Anyjaine, Anisha Jo développe très tôt une passion pour la musique et le chant, notamment après avoir découvert « The Show Must Go On » de Queen. En 2016, elle s'installe en France pour poursuivre des études supérieures en sciences humaines et sociales à Paris. Elle y poursuit parallèlement son parcours musical, donne des cours de chant et se produit sur de petites scènes ouvertes parisiennes.

En 2020, elle publie

« Broken Out », son premier titre folk anglophone. Deux ans plus tard, sa carrière prend une nouvelle dimension lorsqu'elle intègre la dixième saison de « Star Academy » sur TF1. Le 26 novembre 2022, elle remporte la finale face à Enola, Léa et Louis, une victoire qui la fait connaître du grand public et qui devient un moment de fierté à Madagascar.

Elle poursuit ensuite son parcours avec son premier album, « Lumière », aux influences pop et folk. Après l'intense médiatisation liée à sa victoire, l'artiste choisit de se recentrer sur ses projets et partage son temps entre la France et Madagascar, où elle puise notamment son inspiration.

Avec cette prestation annoncée au Stade de France, Anisha Jo franchira une nouvelle étape de son parcours, en mettant sa voix au service d'un message qu'elle souhaite avant tout transmettre : l'espoir, l'amour et l'unité.