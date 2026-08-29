Madagascar: Coliseum - Njakatiana signe son grand retour

Plus de neuf ans après son dernier concert au Coliseum d'Antsonjombe, Njakatiana retrouvera cette scène le 4 octobre, pour un spectacle placé sous le signe de la nostalgie et du partage.

Plus de neuf ans après son dernier passage au Coliseum, Njakatiana s'apprête à retrouver cette scène qui a marqué une étape importante de sa carrière. Le chanteur donne rendez-vous à son public le dimanche 4 octobre 2026 au Coliseum d'Antsonjombe, pour un spectacle intitulé « Antsika Mianakavy Jiaby ». Un retour que l'artiste annonce sous le signe de la grandeur et de la nostalgie.

Le choix du Coliseum n'est pas anodin. La dernière prestation de Njakatiana dans ce lieu remonte au 21 mai 2017, lorsqu'il y avait célébré ses 25 ans de carrière lors d'un grand concert. Ce nouveau rendez-vous marquera donc ses retrouvailles avec cette scène, plus de neuf ans après.

« Le concert sera grandiose », annonce Njakatiana, qui promet de mobiliser les moyens nécessaires pour proposer un spectacle à la hauteur de l'événement. Scénographie, décoration, équipements techniques et équipe de production seront particulièrement soignés. L'artiste compte également puiser dans son vaste répertoire pour faire revivre au public de nombreux souvenirs à travers ses chansons.

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Plusieurs décennies de scène

Fidèle à sa manière de concevoir ses spectacles, Njakatiana restera la principale tête d'affiche de ce concert. Lorsqu'il fait appel à des invités, leur présence n'est généralement dévoilée que le jour du spectacle. Une formule qui correspond à son goût pour les prestations en solo. Son épouse souligne d'ailleurs cette particularité : « Il aime se produire en solo, étant donné qu'il peut remplir tout un stade à lui seul. »

Au fil des années, Njakatiana s'est constitué un répertoire largement connu du public malgache et a su fidéliser plusieurs générations de mélomanes. Pour son retour au Coliseum, il entend ainsi mettre ses chansons au coeur du spectacle, tout en proposant une production scénique particulièrement travaillée.

Njakatiana compte parmi les figures majeures de la chanson malgache. Sa carrière, entamée il y a plusieurs décennies, s'est construite autour de titres qui ont accompagné plusieurs générations. En 2017, la célébration de ses 25 ans de carrière au Coliseum témoignait déjà de cette longévité.

Avec « Antsika Mianakavy Jiaby », l'artiste entend renouer avec cette histoire et retrouver son public dans un lieu emblématique de son parcours. Entre nostalgie musicale et spectacle de grande ampleur, le rendez-vous du 4 octobre marquera une nouvelle étape dans sa carrière.