Tunisie: Rentrée universitaire 2026-2027 - Suivi des préparatifs au ministère de l'Enseignement supérieur

29 Août 2026
La Presse (Tunis)

Le suivi des préparatifs relatifs à la rentrée universitaire 2026-2027 et l'évaluation du niveau de préparation des différents établissements d'enseignement et de recherche ont été au centre d'une séance de travail tenue vendredi au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Présidée par le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Mondher Belaïd, la réunion a également porté sur les différentes mesures relatives aux services universitaires, afin d'assurer un bon accueil des étudiants et des différentes composantes de la communauté universitaire et de leur offrir des conditions favorables, indique un communiqué du ministère publié vendredi.

La séance a également permis d'examiner le niveau de préparation des offices des oeuvres universitaires dans les différentes régions, notamment en ce qui concerne les services de logement, de restauration, de transport ainsi que l'accompagnement social et sanitaire.

L'accent a été mis sur la nécessité de poursuivre les efforts visant à améliorer la qualité de ces services et les conditions de séjour et de vie universitaire.

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À cette occasion, le ministre a souligné la nécessité de parachever l'ensemble des préparatifs et d'assurer la pleine disponibilité des établissements d'enseignement supérieur et des offices des oeuvres universitaires, afin de garantir un bon accueil des étudiants, notamment les nouveaux inscrits, et de les accompagner durant les différentes étapes de la rentrée universitaire.

L'objectif étant d'offrir un environnement universitaire favorable et propice à la réussite et à l'excellence, ainsi qu'à favoriser le développement des systèmes de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a-t-il indiqué.

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