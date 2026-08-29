Tunisie: Rentrée scolaire 2026-2027 - 93 % des manuels scolaires déjà imprimés

29 Août 2026
La Presse (Tunis)

Le processus d'impression des manuels scolaires pour l'année 2026-2027 touche à sa fin, affichant un taux de réalisation de près de 93 %, selon les dernières données publiées par le ministère de l'Éducation sur l'avancement de l'impression et de la distribution.

Sur le plan de la logistique, le ministère indique que le taux de distribution globale des ouvrages a atteint 70 %, tandis que le niveau des ventes s'élève à 65 %.

Concernant l'approvisionnement des centres régionaux, le taux de distribution s'établit à environ 65 %, pour un volume de ventes estimé à 60 % dans ces structures.

Ces indicateurs s'inscrivent dans le cadre du suivi des préparatifs pour la rentrée 2026-2027, afin de garantir la disponibilité et l'acheminement des manuels à travers l'ensemble des régions dans les délais impartis.

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