Tunisie: Inscription scolaire 2026/2027 - 53 % des élèves enregistrés sur la plateforme « Vie scolaire »

Quelque un million 115 mille élèves, soit 53 % de l'ensemble des élèves, étaient inscrits sur la plateforme web « Vie scolaire » à la date du 20 août pour l'année scolaire 2026/2027.

Parallèlement, les frais d'inscription ont été acquittés pour environ un million 20 mille élèves, représentant 49 % du total, selon des données publiées par le ministère de l'Éducation dans le cadre du suivi de l'opération d'inscription scolaire.

Lancé à la fin du mois de juillet, ce portail numérique s'inscrit dans la stratégie de transition numérique du secteur éducatif. Il a pour objectif de mettre en place un système unifié facilitant la communication entre l'établissement scolaire, les parents et l'élève, tout en dématérialisant les services scolaires via un espace électronique unique.

Accessible à l'adresse viescolaire.education.tn, la plateforme offre aux parents un éventail de services, dont la création d'un compte citoyen et son association au dossier de l'élève. Cette démarche permet d'activer l'espace « Parents » pour suivre les données scolaires de l'élève en temps réel et de consulter les actualités de la vie scolaire en arabe et en français.

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Soucieux de garantir l'égalité des chances d'accès aux services publics, le ministère a également intégré des fonctionnalités de confidentialité et d'accessibilité adaptées aux personnes à besoins spécifiques, reflétant une volonté de construire un espace numérique inclusif.