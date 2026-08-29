Sénégal: La Gendarmerie réceptionne des moyens roulants et des pièces de rechange offerts par les Etats unis

29 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La gendarmerie nationale a déclaré avoir reçu des Etats Unis d'Amérique des moyens roulants et d'un important lot de pièces de rechange dans le cadre du renforcement de la mobilité et des capacités opérationnelles de ses unités dans les zones rurales et frontalières.

Ce don réceptionné vendredi lors d'une cérémonie organisée à la caserne Samba Diery Diallo de Colobane, à Dakar, est composé de douze motocyclettes, quatre véhicules tout-terrain (quads) et d'un important lot de pièces de rechange, a notamment précisé la gendarmerie nationale dans une note publiée sur ses plateformes officielles.

Ces moyens roulants vont contribuer au renforcement de la mobilité et des capacités opérationnelles des unités, notamment dans les zones frontalières et rurales où les conditions d'accès peuvent être particulièrement difficiles, indique la même source.

Elle assure que cette dotation s'inscrit dans la continuité d'un partenariat de longue date entre le Sénégal et les États-Unis, et qui a toujours été orienté sur la formation, l'entraînement, l'échange d'informations et le renforcement de capacités.

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Le général Martin Faye, haut-commandant de la gendarmerie nationale, et Jennifer Davis Paguada, chargée d'affaires de l'ambassade des Etats Unis d'Amérique au Sénégal ont co-présidé la cérémonie.

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