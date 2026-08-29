Dakar — Les tirs et explosions nourris entendus dans la nuit de vendredi à Niamey, la capitale du Niger, se sont poursuivis samedi dans la matinée, beaucoup de sources évoquant des affrontements armés dans le secteur abritant le palais présidentiel.

"Des affrontements sont en cours samedi au palais présidentiel de Niamey, au Niger, entre des mutins issus des forces armées et la garde présidentielle, après une nuit de tirs nourris dans plusieurs quartiers de la capitale", a indiqué l'Agence France presse.

Citant une source sécuritaire, l'AFP fait état d'une tentative de pénétration dans le palais présidentiel par des insurgés issus des forces armées nigériennes. " Ils ont été repoussés par la garde présidentielle restée loyale au général Abdourahamane Tiani. Les échanges de tirs se poursuivent au palais", a-t-elle fait savoir.

"Les coups de feu et les tirs à l'arme lourde sont entendus depuis le milieu de la nuit de vendredi 28 à samedi 29 août 2026 à Niamey, autour de l'aéroport, mais aussi dans le centre-ville, dans la zone du palais présidentiel. À l'heure actuelle, on ignore qui se trouve derrière ces combats et quels sont les rapports de force", a de son côté rapporté le site d'information de Radio France internationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Plusieurs plateformes d'information basées dans le pays signalent que l'accès à la présidence était bloqué samedi matin, alors que la télévision nationale a repris service après avoir été coupée pendant une heure.

C'est la troisième fois cette année que Niamey connaît des échanges de tirs. En janvier et juin il s'agissait d'attaques djihadistes qui avaient seulement visé l'aéroport international et qui avaient été repoussées en quelques heures.