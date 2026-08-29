Afrique: Championnats d'Afrique de natation de la zone 2 - Le Sénégal récolte plusieurs médailles dont 7 en or

Dakar — Les nageurs sénégalais ont décroché vendredi plusieurs médailles dont sept en or lors de la première journée des championnats d'Afrique de natation de la zone 2 qui se poursuivent jusqu'à dimanche.

Nael Lamine Voisin a dominé sa course avec un chrono de 1minutes 10 secondes 36 aux 100 mètres brasse junior.

Au 100 mètres brasse senior, Adama Thiaw Ndir a terminé la course devant avec un chrono 1 minute 8 secondes 36.

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Marta Biagnini a dominé le 100 mètres libre et 800 mètres libre respectivement avec les temps de 1 minute 8 secondes 78 et 10 minutes 34 secondes 61.

Seyni Fagueye Ndiaye et Rassoul Leye se sont adjugés chacun la médaille d'or du 200 mètres dos des juniors. Il en est de même avec Mathieu Ousmane Seye qui a remporté le 200 mètres seniors.

L'équipe du Sénégal de relais mixte du 100 mètres nage a remporté l'or .

Plusieurs autres nageurs ont remporté des médailles d'argent et de bronze.

Les nageurs du Ghana, du Sénégal, du Nigeria et du Cap vert ont été les plus en vue lors de la première journée des Championnats de natation de la Zone 2 disputée au Centre aquatique de Dakar, ex Piscine Olympique.

Au total, 17 pays participent aux championnats d'Afrique de natation de la zone 2. Il s'agit du Benin, du Burkina Faso, de la Burundi, du Cap Vert, du Cameroun, du Congo, de la République démocratique du Congo(RDC), du Gabon, de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée Bissau, de la Guinée Équatoriale, du Liberia, du Nigeria, du Mali, du Togo, de la République Centrafricaine, du Tchad et du Sénégal.

La capitale sénégalaise a déjà abrité cette compétition à cinq reprises, en 2005, 2011, 2016, 2018, 2022, sur un total de 19 éditions.