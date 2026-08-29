Ile Maurice: Deux jeunes karatékas mettent le cap sur le Japon

Une aventure sportive et humaine d'une intensité rare attend deux jeunes membres du Grand- Baie Dojo. Ben Burnett, 13 ans (de nationalité britannique et élève à Lighthouse), et Victoria Straub-Torres, 14 ans (de nationalité sud-africaine et élève à Northfields International School), s'envolent pour le Japon afin d'y représenter la branche mauricienne de la Hombu Dojo Karate International (HDKI).

Du 13 au 15 septembre 2026, ils prendront part au séminaire international ainsi qu'à la 3e édition de la Coupe internationale HDKI (HDKI International Cup Tournament). L'événement se tiendra à Gotemba, une ville dédiée à la promotion des arts martiaux située dans la préfecture de Shizuoka, au pied du Mont Fuji.

Pour Ben Burnett et Victoria Straub-Torres, qui ont commencé le karaté en 2018 au dojo dans le programme Tiger Tots avant de progresser jusqu'au statut de sous-instructeurs juniors, ce déplacement constitue l'aboutissement d'années d'entraînement régulier et une occasion unique de pratiquer leur discipline dans son pays d'origine.

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Les deux adolescents feront ce voyage sous la conduite de leur mentor, Sensei Vince Van der Venter, fondateur du Grand-Baie Dojo. Instructeur et responsable technique de l'équipe, ce dernier ne se contentera pas de superviser ses élèves : il sera également aligné en compétition dans la catégorie vétérans (plus de 60 ans).

Le programme qui attend la délégation du dojo nordiste au gymnase municipal de Gotemba s'annonce particulièrement dense. Les 13 et 14 septembre seront consacrés à d'intensives sessions d'entraînement réparties par groupes de niveau, menées par des experts internationaux et des instructeurs japonais. La journée du lundi 14 septembre abritera également les passages de grades officiels (Kyu et Dan) ainsi qu'un stage d'arbitrage dispensé par Sensei Paul Uren.

Enfin, le mardi 15 septembre fera place à la compétition avec le déroulement des épreuves de la Coupe internationale HDKI, où les deux jeunes karatékas basés à Maurice se mesureront aux pratiquants venus de multiples pays. Le rassemblement se conclura par la traditionnelle soirée de clôture (Sayonara Party), scellant les échanges culturels et sportifs avant le retour.

Grand-Baie Dojo siège de HDKI Mauritius

Le Grand-Baie Dojo, situé à Pointe-aux-Canonniers, a été fondé en 2016 par Sensei Vince Van der Venter après son installation à l'île Maurice en provenance de l'Afrique du Sud. C'est en 2019 que le dojo s'est officiellement affilié à l'organisation internationale HDKI, marquant ainsi la création et l'implantation de la branche HDKI Mauritius. Le dojo enseigne le Shotokan traditionnel en mettant l'accent sur les bases fondamentales et les valeurs morales du Dojo Kun. Il propose des cours pour enfants dès 4 ans, des programmes adultes, des modules d'autodéfense pour femmes, ainsi que le programme junior Kenshusei (formation à l'encadrement). Sensei Vince Van der Venter, ceinture noire 5e dan (Godan) et titulaire des qualifications officielles d'instructeur (B), d'examinateur (B) et de juge (B) auprès de la HDKI mondiale dirigée par le maître britannique Scott Langley (7e dan), assure la direction technique et la représentation de HDKI Mauritius.