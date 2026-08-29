Sénégal: Nicolas Jackson rejoint Aston Villa, Mbaye en approche

Dakar — Nicolas Jackson a rejoint Aston Villa dans le cadre d'un transfert définitif en provenance de Chelsea, a annoncé vendredi le nouveau club de l'attaquant sénégalais, qui pourrait également enregistrer l'arrivée d'un autre pensionnaire des Lions du Sénégal en la personne de l'ailier Ibrahim Mbaye.

Jackson reste ainsi en Premier League et retrouve surout à Aston Villa l'entraineur espagnol Unai Emery, qu'il avait connu lors de son passage à Villarreal, en Espagne.

Ses performances sous les couleurs du club espagnol lui avaient permis de rejoindre Chelsea en 2023.

La saison dernière, Nicolas Jackson avait été prêté au Bayern Munich, où il a contribué au doublé remporté par le club bavarois en Bundesliga et en Coupe d'Allemagne, avec 11 buts inscrits. Il est ensuite retourné à Chelsea à l'issue de son prêt.

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Après l'arrivée de Jackson, Aston Villa pourrait également enregistrer prochainement le recrutement d'un autre international sénégalais, Ibrahim Mbaye, sociétaire du Paris Saint-Germain (PSG).

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, les négociations entre Aston Villa et le PSG sont à un stade très avancé pour l'ailier sénégalais. Le club anglais aurait accéléré les discussions après la décision de Rafael Leão de rejoindre Galatasaray.

Ibrahim Mbaye aurait donné son accord pour rejoindre Aston Villa, rapporte Fabrizio Romano, citant également The Athletic.

Si le transfert se concrétise, Aston Villa pourrait ainsi compter dans ses rangs deux internationaux sénégalais, Nicolas Jackson et Ibrahim Mbaye.