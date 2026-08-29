Sénégal: Un ressortissant étranger déféré au Parquet financier pour abus de confiance portant sur plus d'un milliard FCFA (Police)

Dakar — Un ressortissant étranger a été déféré vendredi au Parquet financier de Dakar pour abus de confiance, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux portant sur plus d'un milliard de francs au préjudice d'une société basée en France, a annoncé la police.

Tout est parti d'une plainte déposée par une société établie en France pour des faits présumés d'abus de confiance, de faux et usage de faux en écritures privées de banque et de blanchiment de capitaux avec un préjudice évalué à 1.134.739.311 francs CFA au détriment de ladite société, a-t-elle notamment souligné.

Dans une note rendue publique vendredi la police nationale assure qu'à la suite de son interpellation par la Division des investigations criminelles, le mis en cause dont l'identité n'a pas été révélée a reconnu sans réserve les faits qui lui sont reprochés.

Selon la police, il ressort de l'enquête que l'individu en question, aurait dans le cadre de ses fonctions de comptable, procédé à la substitution des coordonnées bancaires de certains fournisseurs de la société par ses propres coordonnées bancaires, afin de faire virer les fonds destinés au règlement des factures sur ses comptes personnels

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Il a expliqué qu'en raison de ses fonctions de comptable, il disposait d'un accès aux comptes bancaires de la société plaignante et qu'il lui suffisait de modifier les coordonnées bancaires des fournisseurs en y substituant les siennes pour détourner les sommes concernées, selon les enquêteurs.

Les policiers font savoir qu'une fois les fonds crédités sur ses comptes bancaires personnels, le mis en cause procédait à leur retrait et les utilisait à des fins personnelles.

Il a, pour justifier ses agissements, déclaré que son train de vie élevé excédait ses revenus salariaux et qu'il avait ainsi commencé à prélever progressivement des sommes appartenant à la société afin de financer ses dépenses personnelles, ont affirmé les enquêteurs.