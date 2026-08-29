Sénégal: Lancement d'un programme de formation au profit des jeunes de la commune de Bembou

Kédougou — Un programme de formation professionnelle au profit des jeunes de la commune de Bembou dans le département de Saraya (sud-est) a été lancé par la société minière Boya SA dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), a constaté l'APS.

"Cette initiative vise à offrir aux bénéficiaires une opportunité de développement de compétences techniques adaptées aux besoins du marché de l'emploi et aux perspectives économiques de la région", a déclaré Mamoudou Kagny, directeur technique d'une société locale qui sous-traite avec Boya SA.

"À l'issue du processus de sélection conduit par la commission dédiée, 15 jeunes de la commune de Bembou ont été retenus pour intégrer cette première cohorte de formation", a t- il précisé en marge de la cérémonie de lancement dudit programme de lacement.

Mamoudou Kagny a expliqué que cette action s'inscrit dans une démarche plus large de collaboration avec les acteurs institutionnels et éducatifs de la région de Kédougou, en vue de promouvoir une formation de qualité, de renforcer les compétences des jeunes et de favoriser leur insertion professionnelle.

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Il a rappelé la signature des protocoles d'accord entre les différentes parties prenantes au niveau du Pôle Emploi de Saraya, marquant ainsi le lancement opérationnel de cette initiative de formation profesionnelle.