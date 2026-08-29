Afrique: 4e fenêtre éliminatoires Coupe du monde 2027 - Duel Sénégal-Angola aujourd'hui à 18 h 30

Battus jeudi par l'Égypte, à l'occasion de leur première sortie dans cette quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2027, les Lions retrouvent le parquet de Dakar Arena, aujourd'hui. Ils seront opposés à l'Angola à partir de 18 h 30. Un sérieux adversaire pour le Sénégal qui devra impérativement réagir. Après cette défaite d'entrée, les deux derniers matches s'annoncent décisifs pour les Lions qui devront s'imposer pour conserver toutes leurs chances dans la course à la qualification.

Avec désormais cinq victoires et deux défaites dans le groupe F, le Sénégal disputera son deuxième match de cette fenêtre, aujourd'hui, à 18 h 30, à Dakar Arena, face aux champions d'Afrique en titre. En effet, les coéquipiers de Brancou Badio qui abordaient ce tournoi sur une série de cinq victoires consécutives, doivent impérativement remporter leurs deux derniers matches contre l'Angola et le Mali après leur revers contre l'Égypte.

Menés de quatre points à l'issue du premier quart-temps, les Égyptiens ont su se ressaisir pour créer la plus grosse surprise parmi les six rencontres disputées jeudi à Dakar (Sénégal) et à Radès (Tunisie). Les Lions, qui ont complètement raté leur match, n'ont pu réussir que 24 tirs sur 70 tentatives. Le meneur de jeu Brancou Badio est sorti de sa zone de confort, manquant ses onze tentatives à 3 points. Il a terminé avec neuf points, son plus faible total depuis le début des Éliminatoires Zone Afrique.

Le Sénégal a également été dominé au rebond, 53 à 45, dont un impressionnant total de 23 rebonds offensifs. Face à l'Angola ce samedi, le coach des Lions, DeSagana Diop, devra changer de système et rectifier certaines erreurs. Car l'équipe angolaise, qui fait partie des leaders de ce groupe F, a fait étalage de sa maîtrise défensive, laissant la RDC sans réponse, jeudi à Dakar Arena, lors de la journée d'ouverture des éliminatoires.

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Les champions d'Afrique en titre ont en effet pris un excellent départ, poussant les Congolais à perdre 22 ballons, un record, avant de s'imposer 100-68. Onze joueurs angolais ont réussi au moins une interception, Cleusio Castro menant la danse avec cinq. Avec 22 interceptions, l'Angola a battu son propre record des Éliminatoires Zone Afrique, établi lors du premier tour de la compétition, lorsqu'il avait terminé avec 21 interceptions lors de sa victoire 90-68 contre l'Ouganda.