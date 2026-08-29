Sénégal: Derby Parcelles Assainies - Pikine - Prince - Niang Ballo scellé par Mansour Bâ

Jambaar Productions frappe encore fort. Le promoteur Mansour Bâ a officialisé, le mercredi 26 août, le duel entre Prince de l'écurie « Bayi Si Xël » de Pikine et Niang Ballo de « Door Dooraat » des Parcelles Assainies. Deux jeunes loups aux dents longues, deux ambitions et un derby qui s'annonce électrique pour la saison 2026-2027.

Le promoteur Mansour Bâ accélère la cadence. Après avoir ficelé les affiches Franc de Jambars - Reug Reug de Thiaroye-sur-Mer et Gris Bordeaux de Fass-Boy Diop 2 de Yeumbeul Marin, le patron de Jambaar Productions vient d'ajouter un nouveau choc à son programme. Il a officialisé, mercredi dernier, le combat entre Prince et Niang Ballo, deux espoirs appelés à jouer les premiers rôles dans l'arène.

« Le combat Prince - Niang Ballo est officiel. Les deux camps ont signé le contrat », a confirmé Mansour Bâ. L'affiche était dans l'air depuis plusieurs semaines. Les négociations avaient déjà commencé et le duel faisait partie des confrontations régulièrement évoquées par les amateurs et les chroniqueurs de lutte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Désormais, le projet est devenu réalité. Et l'enjeu dépasse le simple prestige d'un derby entre Pikine et les Parcelles Assainies. Pour les deux lutteurs, cette confrontation représente surtout une étape importante dans la conquête de la cour des grands. À Pikine, Prince est considéré comme l'un des espoirs les plus prometteurs de sa génération.

Le sociétaire de « Bayi Si Xël » s'était révélé au grand public, le 4 mai 2024, en dominant Modou Anta de Thiès, alors que les pronostics ne lui étaient particulièrement pas favorables. Il avait ensuite confirmé le 30 novembre 2025 en prenant le meilleur sur Mor Kang Kang. Avec neuf victoires et une défaite en dix combats, Prince s'était progressivement rapproché du cercle des lutteurs capables de prétendre aux grandes affiches. Mais son dernier combat a quelque peu freiné son ascension.

En effet, mis aux prises avec Lac 2, le 14 juin 2026, Prince ambitionnait de franchir un nouveau cap et de s'installer définitivement dans la cour des grands. Il s'est finalement heurté à la détermination de son adversaire.

Cette défaite constitue un sérieux avertissement pour le Pikinois, qui devra se remettre en ordre de bataille face à Niang Ballo. Ce dernier affiche une dynamique particulièrement intéressante. Le poulain de Zoss fait partie des jeunes talents sur lesquels les Parcelles Assainies misent pour assurer la relève.

A lire aussi : Une nouvelle vie brisée par la perte de sa maison

Aux côtés de Petit Lô, neveu de Modou Lô, il incarne l'une des valeurs sûres de la nouvelle génération. Il avait signé une victoire importante, le 22 juin 2025, face à Double Moteur de l'écurie Rebeuss, en lever de rideau du combat Sa Thiès - Zarco. Le 12 juillet 2026, il a confirmé en prenant le dessus sur Mbaye Gouye-Gui de l'école Bada Dione de la Médina. Fort de cette dynamique, l'enfant de Cambérène avait ensuite multiplié les déclarations ambitieuses, ciblant notamment Eumeu Sène et Boy Niang 2.

Mais son regard s'était également tourné vers Prince. Il sera finalement exaucé puisque le géant de Pikine a accepté de croiser le fer avec lui. Ce Prince - Niang Ballo s'annonce ainsi comme l'un des duels à suivre de la saison 2026-2027. D'un côté, un Prince revanchard, qui cherche à effacer sa dernière défaite. De l'autre, un Niang Ballo en pleine confiance, décidé à poursuivre son ascension.