Afrique Centrale: Evénements malheureux survenus à Makotimpoko - Les gouvernements des deux Congo appellent à l'apaisement

Le ministre congolais des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Serge Constant Bounda, et la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale, Francophonie et Diaspora congolaise de la République démocratique du Congo (RDC), Thérèse Kayikwamba Wagner, ont appelé le 27 août à Brazzaville à l'apaisement suite aux événements malheureux survenus dans la nuit du 26 au août à Makotimpoko, dans le département de la Nkéni-Alima.

Se trouvant en mission de travail en République du Congo, la ministre en charge des Affaires étrangères de la RDC et son homologue Serge Constant Bounda ont privilégié la voie diplomatique, suite à l'incident intervenu la nuit du mercredi à jeudi. « Les deux ministres ont été informés de l'incident survenu, à Makotimpoko dans la nuit du 26 au 27 août 2026, entre les patrouilles des deux rives. Ils ont déploré que cet incident ait créé une montée de tension. Les deux ministres ont appelé à l'apaisement et souhaitent que cette question soit examinée dans le cadre de la Commission spéciale mixte de défense et de sécurité qui existe entre les deux pays », ont-ils souligné dans le communiqué final.

Les deux hommes d'Etat ont également convenu de donner une impulsion nouvelle à leur coopération et appelé à la tenue, dans les meilleurs délais, de la 13e session de la Grande commission mixte de coopération entre la République du Congo et la RDC. Cette session devrait, ont-ils indiqué, permettre de procéder à une évaluation approfondie des relations bilatérales et d'identifier des nouveaux domaines de coopération et des engagements pris.

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En effet, la visite de Thérèse Kayikwamba Wagner qui l'a conduite également au Port autonome de Pointe-Noire s'inscrivait dans la dynamique de consolider les relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent les deux pays, sous l'impulsion des présidents Denis Sassou N'Guesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lors de son séjour, la ministre d'Etat de la RDC a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue congolais, suivis d'une séance de travail entre les deux délégations. Ces échanges ont tourné autour des questions bilatérales d'intérêt commun ainsi que de la situation aux plans régional et international.

Au plan bilatéral, les deux ministres se sont réjouis de l'excellence des relations d'amitié et de fraternité qui existent entre leurs deux chefs d'Etat et ont convenu d'appliquer leur vision pour le renforcement des relations multiformes entre les deux pays. C'est ainsi qu'ils se sont engagés à inscrire leurs actions dans cette dynamique, en privilégiant constamment les principes de paix, de bon voisinage, de solidarité, de compréhension mutuelle, de respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, ainsi que du renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun.

Privilégier le dialogue pour le règlement pacifique des crises

Le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Serge Constant Bounda, a salué l'action de son homologue contribuant aux efforts du gouvernement de la RDC dans la recherche de solution à la crise à l'Est du pays. Il a aussi réaffirmé le soutien de la République du Congo aux efforts visant à préserver la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC, ainsi qu'à la pleine mise en oeuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

De son côté, la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale, Francophonie et Diaspora congolaise a exprimé sa profonde gratitude à son homologue Serge Constant Bounda pour l'initiative de cette rencontre qui contribue au raffermissement des liens historiques et fraternels unissant les deux peuples, forgés par la géographie, l'histoire et la proximité humaine qui les rapprochent. Se félicitant de la qualité des échanges, Thérèse Kayikwamba Wagner s'est dit disposée à approfondir la coopération sécuritaire et en matière de défense avec la République du Congo.

Abordant le volet régional et international de leurs échanges, les deux personnalités ont exprimé leur préoccupation face à la persistance de nombreux conflits sur le continent, avant de saluer les avancées enregistrées dans le processus de paix à l'Est de la RDC, notamment la signature des Accords de Washington du 4 décembre 2025 et du Protocole de Doha du 25 novembre 2025. Ils ont noté, de même, avec préoccupation les situations au Proche et Moyen-Orient, ainsi qu'en Europe de l'Est, appelant à privilégier le dialogue et les voies diplomatiques en vue du règlement pacifique de ces crises.

Ils ont réaffirmé, par ailleurs, l'attachement de leurs pays à la position commune africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, conformément au consensus d'Ezulwini et à la Déclaration de Syrte, ainsi qu'au multilatéralisme. La ministre d'Etat de la RDC s'est félicitée de la décision de la République du Congo de faire acte de candidature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2030-2031.

es deux ministres ont exprimé leur volonté de renforcer la coordination sur l'Agenda du plaidoyer de la Commission des forêts d'Afrique centrale et de celui de la Commission climat du bassin du Congo à l'échelle internationale. Ils se sont engagés, enfin, à multiplier les consultations diplomatiques et politiques dans l'intérêt des deux Nations et des deux peuples.