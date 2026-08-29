Maroc: Gabriele Martelli - La boxe marocaine a écrit l'histoire aux Jeux méditerranéens (Tarente 2026)

La sélection marocaine de boxe « a écrit l'histoire » aux Jeux méditerranéens (Tarente 2026), en décrochant six médailles, dont deux en or, a affirmé, vendredi soir, le directeur technique national (DTN) à la Fédération Royale Marocaine de Boxe (FRMB), Gabriele Martelli.

Dans une déclaration à la presse à l'arrivée de la délégation marocaine à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca, M. Martelli a mis en avant les deux titres remportés par Saïda Lahmidi (-70 kg) et Soulaimane Samghouli (-65 kg) ainsi que la médaille d'argent de Widad Bertal (-54 kg) et les trois médailles de bronze décrochées par Mounia Toutir (-65 kg), Yasmine Mouttaki (-51 kg) et Abdelhak Nadir (-70 kg) .

Le DTN a souligné que ces performances ont été réalisées après seulement deux mois de préparation, relevant que le travail mené avec les athlètes marocains repose sur une méthodologie exigeante intégrant la discipline, la préparation psychologique, la nutrition et la préparation physique.

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Il a, dans ce sens, fait part de l'ambition de poursuivre cette dynamique à travers un vaste plan de développement de la boxe nationale, avec l'objectif d'améliorer les performances des pugilistes marocains et de « marquer l'histoire année après année ».

De son côté, le vice-président de la FRMB, Nabil Hilmi, a qualifié cette participation d' »exceptionnelle », aussi bien par le nombre que par la qualité des médailles obtenues, rappelant que le Maroc n'avait plus décroché deux médailles d'or lors d'une même édition des Jeux méditerranéens depuis 1987.

Il a également relevé la portée particulière de la médaille d'or féminine remportée par Saïda Lahmidi, une première pour la boxe marocaine dans cette compétition, estimant que les résultats enregistrés à Tarente constituent un indicateur positif quant au niveau de préparation de l'équipe nationale pour les prochaines échéances.

M. Hilmi a précisé que ces Jeux représentent une étape importante dans la préparation aux prochains rendez-vous internationaux, notamment le Championnat du monde, le Championnat d'Afrique et les échéances africaines qualificatives pour les Jeux Olympiques.

Pour sa part, la médaillée d'or Saïda Lahmidi s'est dite particulièrement heureuse de cette consécration, obtenue au terme d'une compétition qu'elle a qualifiée de « très difficile », soulignant que la solidarité et la cohésion au sein de l'équipe nationale ont joué un rôle important dans la réalisation de cette performance.

Elle a attribué ce résultat aux efforts consentis lors des stages de préparation, saluant l'appui de la FRMB, du DTN et de l'ensemble des cadres techniques, avant de dédier sa victoire à sa famille et aux Marocains qui ont soutenu la sélection nationale.

Même son de cloche chez Soulaimane Samghouli, médaillé d'or dans la catégorie des moins de 65 kg, qui a exprimé sa grande satisfaction après ce sacre, soulignant le niveau relevé de la compétition, marquée par la participation de plusieurs nations de référence dans cette discipline.

Les compétitions de boxe des Jeux méditerranéens de Tarente se sont achevées jeudi, permettant au Maroc de terminer à la troisième place du tableau des médailles de la discipline, derrière l'Espagne, première, et l'Italie, pays organisateur, deuxième.