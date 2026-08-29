Maroc: Premier League - Bouaddi, premiers pas réussis sous le maillot de Manchester City

À peine arrivé, déjà remarqué. Deux jours seulement après avoir officiellement rejoint Manchester City, le jeune international marocain Ayyoub Bouaddi a effectué vendredi soir ses premiers pas en Premier League, entrant en jeu en fin de rencontre lors de la nette victoire des Citizens face à Crystal Palace (4-1), à Selhurst Park (sud-est de Londres), pour le compte de la deuxième journée.

En quelques minutes, le milieu de terrain de 18 ans a livré une première séquence pleine de promesses, confirmant les qualités qui avaient convaincu le club anglais de miser gros sur lui.

Il n'aura ainsi fallu que quelques minutes seulement pour voir le jeune joueur étaler toutes ses qualités techniques. Entré en jeu alors que son équipe contrôlait déjà la rencontre, le Marocain a immédiatement apporté sa touche au milieu de terrain.

Cette première apparition intervient dans un contexte particulier. Officialisé mercredi, Bouaddi découvrait à la fois ses nouveaux partenaires, les exigences tactiques de Manchester City et l'intensité d'un championnat réputé pour son rythme et son engagement.

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Quelques jours auparavant, l'entraîneur Enzo Maresca avait d'ailleurs appelé à la patience avec sa nouvelle recrue, tout en soulignant les qualités du jeune milieu et sa capacité à s'intégrer rapidement au groupe.

La première réponse de Bouaddi est intervenue sur le terrain, avec une entrée sans complexe. Pour ses premières minutes dans le championnat anglais, Bouaddi n'a pas cherché à forcer son jeu. Son entrée s'est surtout distinguée par une qualité essentielle dans le système de Manchester City, en particulier une capacité reconnue à conserver le ballon et à effectuer le geste juste sous pression.

Le milieu marocain a ainsi réussi 21 passes sur 21, soit 100 % de réussite, affichant une maîtrise remarquable pour une première apparition sous ses nouvelles couleurs. Disponible entre les lignes, propre dans ses transmissions et attentif à son positionnement, il a rapidement trouvé ses repères au sein de l'entrejeu mancunien.

Il s'est également montré actif dans le travail défensif, participant à la récupération et permettant à son équipe de conserver la maîtrise du ballon dans les dernières minutes.

Sa capacité à jouer sous pression a également été mise en évidence par une passe incisive à destination de l'international ghanéen Antoine Semenyo. Une ouverture qui aurait pu permettre aux Citizens d'aggraver le score.

Le plus révélateur reste peut-être l'impression générale laissée par cette entrée. Bouaddi a joué avec la simplicité d'un joueur qui connaissait déjà son environnement.

Cette première apparition réussi de la star marocaine se retrouve également dans les évaluations individuelles attribuées après la rencontre.

Avec une note de 7,18, Bouaddi termine ainsi à la cinquième place des joueurs les mieux notés du match, derrière le Français Rayane Cherki, crédité de 8,55, le Norvégien Erling Haaland (8,09), Semenyo (7,36) et l'Anglais Phil Foden (7,36).

Un classement d'autant plus significatif que les quatre joueurs qui le devancent figuraient tous dans le onze de départ et ont donc disputé une grande partie, voire l'intégralité, de la rencontre.

Bouaddi, lui, n'a eu besoin que de quelques minutes pour se hisser dans ce groupe de tête. Sa note ne saurait évidemment être comparée directement à celles de joueurs ayant participé à l'ensemble du match, mais elle constitue un premier indicateur intéressant de l'impact produit par son entrée.

L'intérêt de cette première apparition réside surtout dans la manière dont Bouaddi semble pouvoir répondre aux exigences du football de Manchester City.

Positionnement intelligent, disponibilité permanente, qualité de la première passe, jeu en mouvement, conservation du ballon sous pression et compréhension des espaces. Autant de caractéristiques qui ont accompagné son développement et qui correspondent au modèle recherché par le club anglais dans l'après Pep Guardiola.

La presse britannique a d'ailleurs rapidement placé la barre très haut depuis l'annonce du transfert de Bouaddi à Manchester City, certains observateurs voyant déjà en lui un futur patron du milieu de terrain mancunien.

Ces comparaisons constituent à la fois un hommage et une pression supplémentaire pour un joueur qui vient tout juste de franchir un nouveau cap.

Le passage à Manchester City représente un changement d'échelle considérable. Bouaddi quitte un environnement français dans lequel il avait déjà acquis une expérience importante malgré son jeune âge pour intégrer l'un des effectifs les plus exigeants du football européen et mondial.

À Manchester, la concurrence est permanente, les exigences tactiques élevées et la moindre erreur scrutée. Chaque entraînement devient une occasion de gagner la confiance du staff, chaque apparition une possibilité de démontrer qu'il peut s'inscrire dans la durée.

C'est précisément dans ce contexte que cette première sortie de l'international marocain prend son importance. Il serait toutefois prématuré de tirer des conclusions définitives après une apparition aussi courte, ont estimé les commentateurs anglais. Pour eux, la Premier League exige une capacité d'adaptation permanente et la concurrence au sein de l'effectif mancunien sera particulièrement forte.

Mais à Selhurst Park, Bouaddi a franchi avec sérénité une première marche. Il n'a semblé intimidé ni par le rythme, ni par le contexte, ni par le poids du maillot.

Sa note de 7,18, ses 21 passes réussies sur 21 et sa capacité à stabiliser le jeu de Manchester City dans les dernières minutes constituent autant de signaux encourageants.

Vendredi n'était peut-être pas encore le soir de la consécration. C'était pour Bouaddi une première prise de possession d'un nouveau territoire footballistique : la redoutable Premier League.