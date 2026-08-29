Maroc: Festival national du théâtre - Prolongation jusqu'au 11 septembre des délais de dépôt des candidatures

29 Août 2026
Libération (Casablanca)
Par Libération

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Culture - a annoncé la prolongation, jusqu'au vendredi 11 septembre, des délais de dépôt des candidatures pour le 26e Festival national du théâtre, prévu du 16 au 23 octobre prochain à Tétouan.

Cette décision de prolonger la date limite, initialement fixée au 4 septembre, intervient en réponse à la volonté de plusieurs troupes théâtrales de bénéficier d'un délai supplémentaire pour déposer leurs dossiers de candidature au Festival national du théâtre, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

L'appel à candidature pour participer à la compétition officielle du Festival, initié par le ministère en partenariat avec la préfecture de la province de Tétouan, concerne les oeuvres théâtrales destinées au public adulte, réalisées par des troupes marocaines entre les 25e et 26e éditions du festival.

Les participants à la compétition officielle seront en lice pour le Prix national du théâtre qui comprend les catégories de l'écriture, la mise en scène, la scénographie, les costumes et l'interprétation (femmes et hommes), outre le Prix de l'espoir et le Grand Prix.

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