Maroc: Le dirham s'apprécie de 0,2% face au dollar et se déprécie de 0,1% vis-à-vis de l'euro du 20 au 26 août

Le dirham s'est apprécié de 0,2% face au dollar américain et s'est déprécié de 0,1% vis-à-vis de l'euro durant la période du 20 au 26 août 2026, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans son récent bulletin des indicateurs hebdomadaires.

Les avoirs officiels de réserve se sont établis à 499,3 milliards de dirhams (MMDH) au 19 août, en baisse de 0,1% par rapport à la semaine précédente et en hausse de 21,9% en glissement annuel.

Concernant les interventions de BAM, elles ont totalisé, au cours de la même période, 150,1 MMDH en moyenne quotidienne. Ce volume se répartit entre des avances à 7 jours pour 54,7 MMDH, des pensions livrées à plus long terme pour 48,1 MMDH ainsi que des prêts garantis pour 47,3 MMDH.

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Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s'est établi à 5,7 MMDH et le taux interbancaire s'est situé à 2,25%.

Lors de l'appel d'offres du 27 août (date de valeur le 27 août), la Banque centrale a injecté un montant de 59,5 MMDH sous forme d'avances à 7 jours.

Côté Bourse, le MASI s'est apprécié de 0,7% lors de la séance du 24 août, portant sa performance depuis le début de l'année à 1,5%.

Cette évolution reflète notamment des progressions de 4,7% pour l'indice des « Mines », de 0,2% pour celui des « Banques » et de 1,6% pour le « Pétrole et Gaz ».

En revanche, les indices des « Services de transport », de l' »Électricité » et de la « Santé » ont enregistré des baisses respectives de 1,4%, de 2,2% et de 0,8%.

Pour ce qui est du volume des échanges, il s'est établi à 316,3 millions de dirhams, réalisé principalement sur le marché central actions.