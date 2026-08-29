Madagascar: Ouvrage - Nicolas Martin revisite le règne de Radama II

La troisième édition de « Symboles royaux & rivalités à la cour d'Antananarivo sous le règne de Radama II » est disponible dans les librairies de Madagascar.

Entre faste royal et rivalités internationales, Nicolas Martin revient sur le règne de Radama II. Présentée il y a deux jours, la troisième édition de son ouvrage s'appuie sur une riche iconographie, dont plusieurs images inédites, pour retracer le parcours du jeune souverain et les rivalités entre la France et l'Angleterre autour de Madagascar.

L'auteur s'intéresse notamment aux décorations créées par Radama II (1829-1863), une première à Madagascar, ainsi qu'aux portraits de leurs récipiendaires, malgaches comme étrangers. Parmi eux figure Mary Rasoamieja, ancienne esclave devenue favorite du roi.

Le livre revient également sur le couronnement de Radama II, le 23 septembre 1862. À cette occasion, Napoléon III envoya une délégation française de 25 personnes, conduite par le capitaine de vaisseau Marie-Jules Dupré, commandant de « L'Hermione ». Celui-ci reçut la grand-croix de première classe de l'Ordre de Radama II. De son côté, la délégation anglaise, dirigée par le major-général Montague-Cholmeley Johnstone, remit au souverain une lettre de félicitations de la reine Victoria.

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Pour Nicolas Martin, ces événements illustrent la volonté de Radama II de préserver un équilibre entre les deux puissances. « On présente Radama II comme un francophile. En fait, il a toujours fait en sorte de maintenir un équilibre entre la France et l'Angleterre », souligne-t-il. Le jour de son couronnement, le souverain portait d'ailleurs la tenue de field-marshal offerte par la reine Victoria et la couronne en or offerte par Napoléon III.