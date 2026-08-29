Madagascar: Grand retour - Rebika remonte le temps avec « Tamberina 2026 »

Soixante-dix chansons pour traverser plusieurs décennies de musique : Rebika prépare un grand voyage dans son propre répertoire. Avec « Tamberina 2026 », le groupe donne rendez-vous au public ce dimanche 30 août, à partir de 14 heures, sur le terrain de basket-ball de l'Esca Antanimena. Ce spectacle en plein air, organisé uniquement à Antananarivo cette année, marquera également la clôture de sa tournée nationale.

Le répertoire constituera le coeur de cette rencontre. Environ soixante-dix titres seront interprétés, des chansons qui ont marqué l'histoire de Rebika aux morceaux plus récents, en passant par des titres moins souvent mis en avant. « Nous allons rappeler les chansons qui représentent Rebika et son histoire. Nous essaierons de présenter aussi bien les chansons que l'on entend moins que les nouvelles et celles que le public connaît déjà », explique Noely.

Le spectacle s'annonce ainsi particulièrement long, puisqu'il débutera à 14 heures et se poursuivra jusqu'à la fin du répertoire. Ballades, chansons populaires et morceaux entraînants permettront de revisiter différentes périodes du parcours du groupe. Les anciens fans pourront retrouver des titres qui ont accompagné leur histoire, tandis que les plus jeunes découvriront une partie du patrimoine musical de Rebika.

En avance

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Pour accueillir ce spectacle d'envergure, le terrain de basket-ball de l'Esca Antanimena sera aménagé afin de recevoir le public dans les meilleures conditions. Sur le plan technique, l'organisation s'appuie sur une collaboration déjà établie avec Lax Pro. La sonorisation a été améliorée, avec un dispositif sonore plus puissant, tandis que la décoration a également fait l'objet d'un renforcement.

À deux jours du rendez-vous, les préparatifs avancent à bon rythme. Le groupe travaille aussi bien sur les éléments visibles du spectacle que sur ceux qui se déroulent en coulisses. « Nous sommes désormais un peu en avance dans les préparatifs afin d'avoir le temps nécessaire pour que tout le monde soit satisfait. Je pense que tout avance bien, aussi bien pour la préparation visible que pour le travail du groupe en coulisses. Nous avons déjà le coeur, l'esprit et l'âme prêts », souligne Noely.

Avec « Tamberina 2026», Rebika mise ainsi sur la force de son répertoire pour réunir plusieurs générations autour de ses chansons. Une après-midi consacrée à la mémoire musicale du groupe, entre titres connus, découvertes et souvenirs.