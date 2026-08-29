Madagascar: Anosimasina - Un 4x4 et un camion-citerne se télescopent

Un accident de la circulation a eu lieu hier après-midi vers 14h30 devant la pharmacie d'Anosimasina Itaosy. Un 4x4 Range Rover blanc est entré en collision avec un camion-citerne. Le choc a été violent. L'avant du 4x4 a été complètement écrasé, le capot s'est plié, la calandre a disparu et le moteur ainsi que ses câbles exposés.

Le camion-citerne a été touché sur son flanc gauche, mais il est resté en état de rouler. Des morceaux de métal et de plastique se sont répandus sur la chaussée et ont bloqué la circulation.

La passagère assise à l'avant du 4x4 a été blessée au front et conduite à l'hôpital. Aucun décès n'a été signalé. La police, présente sur les lieux, a sécurisé la zone et facilité le passage des véhicules. Les curieux se sont regroupés autour des voitures accidentées.

Le conducteur du 4x4 a expliqué qu'il s'était assoupi au volant après un long trajet. Le chauffeur du camion a indiqué qu'il avait vu le 4x4 zigzaguer en montant depuis Anosimasina et qu'il avait ralenti. Certains témoins ont parlé d'une possible consommation d'alcool, une hypothèse que l'enquête devra encore vérifier.