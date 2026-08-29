Ile Maurice: «Mithun» Choolun sort de l'ombre après l'arrestation de son épouse

Recherché dans une affaire d'importation de cannabis, Shaan Kumar Choolun alias «Mithun», 43 ans, s'est présenté à l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Rose-Belle en compagnie de son avocat, Me Raouf Gulbul. Son épouse avait été arrêtée la veille après la découverte de munitions à leur domicile.

Le face-à-face attendu par les enquêteurs a finalement eu lieu. Le quadragénaire faisait l'objet d'un avis de recherche depuis le 19 août. En salle d'interrogatoire, il a été confronté aux éléments recueillis dans une enquête portant sur une présumée importation de cannabis. Une charge provisoire de conspiracy to import drugs a été retenue contre lui.

Selon la version actuellement examinée par les enquêteurs, «Mithun» Choolun aurait été en contact avec Ravindra Chimajee, alias «Kris», et Gulshan Govind, entre les 26 et 27 juillet, dans le cadre d'un projet visant à faire entrer du cannabis sur le territoire. «Mithun» Choolun conteste cependant toute implication. «Mo pa konn nanie ladan mwa», n'a-t-il cessé de répéter aux enquêteurs.

«Mithun»Choolun.

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Il a été placé en détention et devra être présenté demain devant la Bail and Remand Court. L'enquête devrait se poursuivre la semaine prochaine.

L'arrivée de «Mithun» Choolun à l'ADSU intervient dans un contexte particulièrement sensible. Jeudi, les policiers de l'ADSU de Rose-Belle, agissant sous la supervision du chef inspecteur Appasamy, s'étaient rendus au domicile familial sur la route principale du Morne. «Mithun» Choolun n'était pas présent.

Lors d'une fouille à son domicile où se trouvait son épouse, Vinela Choolun, 38 ans, les enquêteurs ont en revanche trouvé plusieurs munitions, soit 32 cartouches de calibre 12 et 12 cartouches de calibre 22, ainsi qu'une lunette de visée pour fusil. Vinela Choolun a été arrêtée pour possession illégale de munitions. Cette découverte a apporté une nouvelle dimension à un dossier qui était déjà suivi de près par les autorités en raison des recherches visant son époux.

Vinela Choolun a été arrêtée pour possession illégale de munitions.

Dans un avis publié le 19 août, la Police Press & Public Relations Office avait diffusé un avis de recherche concernant «Mithun» Choolun. La police indiquait alors qu'elle le recherchait dans le cadre d'une affaire de conspiracy to commit a drug offence et d'Importation of cannabis with an averment of trafficking. Cette affaire serait liée à une opération d'importation de 155,7 kilos de cannabis à destination de La Réunion. La drogue avait été saisie dans le secteur de la Rivière-du-Mât, le 26 juillet.

Dans le cadre des investigations, les policiers se sont également intéressés aux déplacements de plusieurs protagonistes durant les journées des 26 et 27 juillet. Une Ford Raptor bleue a particulièrement retenu leur attention. Le véhicule, qui aurait été utilisé dans le cadre de l'opération présumée, a été retrouvé plusieurs jours plus tard sur une propriété inoccupée à Sodnac, Quatre-Bornes.

Le dossier s'élargit également avec les arrestations de Ravindra Chimajee, Gulshan Govind et Daniel José Auguste, un agriculteur de 60 ans de Tamarind-Falls. Mais certaines des personnes recherchées demeurent absentes du tableau. Patrick Auguste, frère de Daniel José Auguste et présenté dans le cadre de l'enquête comme un trafiquant connu des services de police, est toujours recherché. Du côté de la famille Chimajee, Yanesh Chimajee, frère de Ravindra, aurait quitté Maurice par avion. Les enquêteurs cherchent ainsi à comprendre les relations entre les différents protagonistes et à déterminer si certains d'entre eux auraient joué un rôle logistique, financier ou organisationnel dans l'opération présumée.

Les munitions découvertes au domicile des Choolun au Morne.

Une autre piste fait également l'objet de vérifications, celle d'éventuelles connexions avec l'ancien réseau de Jean Hubert Celerine, alias «Franklin», actuellement incarcéré à La Réunion pour une affaire de blanchiment d'argent. Selon les éléments actuellement examinés par les enquêteurs, «Mithun» Choolun aurait, dans le passé, servi de prête-nom présumé de «Franklin». Les policiers cherchent désormais à savoir si des relations établies à cette époque auraient pu être réactivées pour faciliter cette nouvelle opération.

Pour l'heure, aucune conclusion définitive ne peut être tirée. Les enquêteurs devront encore confronter les déclarations, retracer les mouvements des personnes concernées et établir les éventuelles connexions entre les différents éléments.