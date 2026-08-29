Ile Maurice: Union-Park - Un conducteur de 17 ans meurt dans une collision

La série noire se poursuit sur les routes. Hier, le bilan est passé à 100 morts dans des accidents de la route depuis le début de l'année. La dernière victime en date est Mohammad Zayyan Kaudeer, un entrepreneur domicilié à Shamtally Road, Union-Park. Selon la cellule de communication de la police, il était âgé de 17 ans.

Le drame s'est produit hier sur la route principale d'Union-Park, en direction de Rose-Belle. Mohammad Zayyan Kaudeer était au volant d'une fourgonnette lorsque celle-ci a percuté l'arrière d'un véhicule de marchandises.

Selon les premières informations communiquées par la police, le jeune conducteur a été grièvement blessé dans la collision avant de succomber à ses blessures.

Entrepreneur et habitant de la région, Mohammad Zayyan Kaudeer laisse derrière lui une famille endeuillée. Son décès porte à 100 le nombre de personnes ayant perdu la vie sur les routes depuis le début de 2026.

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Le conducteur du véhicule de marchandises, âgé de 62 ans, a été soumis à un alcootest ainsi qu'à un test de dépistage de drogues. Les deux tests se sont révélés négatifs.

Une autopsie devait être pratiquée hier afin de déterminer la cause exacte du décès de Mohammad Zayyan Kaudeer.

Une enquête policière a été ouverte pour établir les circonstances exactes de cette collision mortelle.