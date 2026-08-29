Sénégal: Détournement de plus d'un milliard de francs CFA - Un comptable conduit au parquet financier

La Division des investigations criminelles (DIC) a déféré au parquet financier un ressortissant étranger, poursuivi pour des faits présumés d'abus de confiance, de faux et usage de faux en écritures privées de banque et de blanchiment de capitaux. Le préjudice dénoncé par une société établie en France est estimé à plus de 1,134 milliard de francs CFA.

Selon les éléments de l'enquête, une plainte a été déposée par la société contre son ancien comptable, accusé d'avoir mis à profit ses fonctions pour détourner des fonds destinés au règlement des factures de fournisseurs.

D'après le représentant de la société plaignante, le mis en cause aurait procédé à la modification des coordonnées bancaires de certains fournisseurs, en leur substituant ses propres coordonnées. Cette manoeuvre lui aurait permis de faire virer sur ses comptes personnels les sommes destinées au paiement des factures.

Entendu dans les locaux de la DIC, en présence de son conseil, le mis en cause aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué que ses fonctions de comptable lui donnaient accès aux comptes bancaires de la société et qu'il pouvait ainsi modifier les coordonnées des fournisseurs pour orienter les virements vers ses propres comptes.

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Une fois les fonds crédités, il procédait, selon ses déclarations, à leur retrait avant de les utiliser à des fins personnelles.

Pour expliquer ses agissements, le mis en cause aurait évoqué un train de vie supérieur à ses revenus salariaux. Il aurait ainsi commencé à prélever progressivement des sommes appartenant à la société afin de financer ses dépenses personnelles.